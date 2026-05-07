台泥10大股東曝光 中信金顏文隆家族投資公司列第3

台泥最新年報揭露前10大股東名單，第1大股東為嘉新水泥，中信金控董事長顏文隆之子顏志光的銓緯投資持股1.54%，為第3大股東；由於顏志光是中信金大股東辜仲諒表弟，兩家族關係密切，引發市場對台泥股權布局的關注。

辜仲諒自去年12月底開始買進台泥股票，至今年4月23日止，已持股台泥6.42%，躍居台泥單一最大股東。台泥董事長張安平日前出席台泥80週年特展，曾回應近期辜仲諒入股一事；他說，台泥是一家上市公司，任何人都可以買股票，最終是股東們來選舉接班人。

台泥最新公布10大股東持股統計至今年3月24日止，辜仲諒因當時持股未達公告標準，因此未被列入名單之內。

根據公告，嘉新水泥持股3.33%，為單一持股最大股東，嘉新國際持股1.61%，兩家公司代表人皆是嘉泥董事長張剛綸；國際中橡和辜家第四代辜公怡持股分別為1.51%、0.07%。