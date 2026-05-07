聽新聞
0:00 / 0:00
巨大：創辦人過世後首場公益騎行 5月11日起熱身賽
自行車大廠巨大集團今天宣布自家品牌年度盛事Ride Like King公益騎行回歸，今年邁入第18屆的活動，為集團創辦人「標哥」劉金標今年初辭世後，首場全球性的公益騎行活動。
巨大說明，Ride Like King公益騎行活動由擁有自行車隊組織的Zwift與世界單車救援組織（WBR）共同合作，標誌著一個歷史性的里程碑。
巨大表示，第18屆Ride Like King公益騎行活動將於5月11日至14日在Zwift上舉行熱身賽，於5月15日至17日進行「傳承賽」（Legacy Rides）。
同時，由巨大旗下品牌Giant與Liv的經銷商、品牌大使和全球在地團隊，發起的社區騎行將在全球各大城市同步展開，並以巨大集團位於台中的全球總部作為活動的象徵核心。
巨大指出，今年的騎行公益活動主題「傳承騎跡，標竿同行」（Ride the Legacy. Ride Like King.），延續劉金標一生的信念「自行車擁有讓世界變得更美好的力量」。Ride Like King從年度的自行車盛會演變為一項全球運動，目的在致敬劉金標透過騎行實現更健康、更快樂、更永續未來的願景。
巨大集團執行長劉素娟表示，Ride Like King起初是為了向一個人對單車的熱情致敬，今天它屬於世界各地的騎士。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。