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巨大：創辦人過世後首場公益騎行 5月11日起熱身賽

中央社／ 台北7日電

自行車大廠巨大集團今天宣布自家品牌年度盛事Ride Like King公益騎行回歸，今年邁入第18屆的活動，為集團創辦人「標哥」劉金標今年初辭世後，首場全球性的公益騎行活動。

巨大說明，Ride Like King公益騎行活動由擁有自行車隊組織的Zwift與世界單車救援組織（WBR）共同合作，標誌著一個歷史性的里程碑。

巨大表示，第18屆Ride Like King公益騎行活動將於5月11日至14日在Zwift上舉行熱身賽，於5月15日至17日進行「傳承賽」（Legacy Rides）。

同時，由巨大旗下品牌Giant與Liv的經銷商、品牌大使和全球在地團隊，發起的社區騎行將在全球各大城市同步展開，並以巨大集團位於台中的全球總部作為活動的象徵核心。

巨大指出，今年的騎行公益活動主題「傳承騎跡，標竿同行」（Ride the Legacy. Ride Like King.），延續劉金標一生的信念「自行車擁有讓世界變得更美好的力量」。Ride Like King從年度的自行車盛會演變為一項全球運動，目的在致敬劉金標透過騎行實現更健康、更快樂、更永續未來的願景。

巨大集團執行長劉素娟表示，Ride Like King起初是為了向一個人對單車的熱情致敬，今天它屬於世界各地的騎士。

劉金標 巨大 公益

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