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整合設備汰換與能源管理18家業者 新北智慧節電媒合會盛大登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

2026新北智慧節電應用媒合會7日於板橋車站B1公共空間熱鬧登場！本次活動以「民生節電設備汰換」與「企業用電管理應用」為主軸，集結18家節能與能源相關業者，透過政策說明、專題講座及現場展售，並推出市民專屬節能產品優惠方案，打造從居家到產業場域的一站式節電應用平台，吸引眾多市民與企業到場參與，現場互動熱絡。

經發局長盛筱蓉表示，新北市為全臺人口最多、產業發展密集的城市，面對氣候變遷與能源轉型挑戰，提升用電效率已成為民生與產業發展的重要課題。市府以「民生與產業並進」為推動方向，從家戶節電設備汰換到企業能源管理同步推動，讓節能從日常生活延伸至整體用電系統管理，逐步提升城市整體能源使用效率。

經發局指出，本次活動結合政策說明與實際應用展示，透過專題講座與展區呈現，讓節電措施更具體可行。講座內容涵蓋企業與民生兩大面向，企業端由台達電子工業股份有限公司（2308）分享商用大樓能源管理，提升用電效率與營運效益；民生端則由新北市電器商業同業公會解析家庭常見高耗電設備與用電迷思，強化節能觀念。同時更邀請中研院現場說明最新住宅家電汰舊換新節能補助方案，教大家如何省錢又省電。

本次活動集結18家業者，包含節能設備、能源管理系統、再生能源應用及用電安全，從家戶到企業提供完整解決方案。其中，飛象、放伴智能展示用電監測與負載管理系統；台灣美特斯、天能綠電提供太陽光電整合服務；東元（1504）、大同（2371）、燦坤（2430）、億光（2393）則展出節能家電、LED節能照明設備；蘊榮則推出「宅電防護員」互動體驗，推出購物優惠、補貼與限量贈品等好康內容，現場諮詢與下單踴躍。

此外，會場兩大亮點為「節電健檢站」與「居家安全互動體驗區」，廣受現場民眾好評。節電健檢站提供免費能源診斷服務，民眾攜帶兩期電費帳單，即可由專業顧問解析用電狀況並提供節能改善建議，協助掌握用電問題、落實節電行動；居家安全互動體驗區則透過情境模擬與實際操作，讓民眾體驗日常用電風險，強化安全與節能並重的用電觀念，進一步提升導入智慧節能方案的意願。

經發局補充，本次媒合會整合政策、技術與應用資源，提供市民與企業多元且具體的節電解決方案，協助從民生到企業逐步落實節電行動，並持續擴大節能應用效益。活動將持續至5月8日，現場除了節能展示與用電健檢外，亦規劃專題講座、優惠方案及「智慧節電探索之旅」集點活動，完成任務即可兌換精美小禮物，內容豐富實用，歡迎市民與企業踴躍參與，瞭解節電應用，掌握補助資源與節能方案。

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