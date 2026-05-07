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全家自有品牌飲品年銷30億元 再推四款果茶新品迎旺季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家FamiCollection飲品除全系列取得Clean Label潔淨標章外，亦導入HPP冷高壓技術，涵蓋蜂蜜水、蔬果汁及茶飲等多元品項，回應消費者對天然、少添加商品的需求。全家/提供
全家FamiCollection飲品除全系列取得Clean Label潔淨標章外，亦導入HPP冷高壓技術，涵蓋蜂蜜水、蔬果汁及茶飲等多元品項，回應消費者對天然、少添加商品的需求。全家/提供

全家（5903）自有品牌FamiCollection業績持續成長，其中飲品系列表現亮眼，2025年年銷突破30億元。全家表示，隨著健康飲食趨勢升溫，主打天然、少添加並取得Clean Label潔淨標章的商品策略，帶動整體銷售穩步提升，飲品品項累計已推出近50款。

觀察銷售結構，全家指出，夏季冷藏飲品需求明顯升溫，果茶類商品業績較冬季成長逾三成，具咀嚼口感的飲品銷量亦同步攀升。因應此一趨勢，全家推出四款FamiCollection果茶系新品，包括主打100%無添加的「黃金奇異果銀耳露」與「草莓銀耳露」，以及具雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」與「桂花蜜桃果茶」，強化夏季商品布局。

全家表示，FamiCollection飲品除全系列取得Clean Label潔淨標章外，亦導入HPP冷高壓技術，涵蓋蜂蜜水、蔬果汁及茶飲等多元品項，回應消費者對天然、少添加商品的需求。此次新品中，「銀耳露」系列結合水果與白木耳，主打口感與營養兼具；果茶系列則以茉莉綠茶為基底，強調清爽風味。

除飲品外，全家同步擴大健康零食布局，推出100%無添加的「FMC米的洋芋片-經典海苔風味」，採用台灣米與馬鈴薯製成，並以氣炸工法降低油脂負擔。另攜手船井生醫推出添加膳食纖維的米米花，以及多款強調高纖、蛋白質補充的機能零食，擴大健康商品選擇。

全家指出，近年消費者對飲食健康與機能性的需求提升，除零食外亦延伸至飲品市場，帶動相關商品銷售成長。此次亦推出「玉米鬚茶」等新品，主打補水同時補充膳食纖維，並導入多款全通路獨家販售商品，強化夏季銷售動能。

為帶動買氣，全家同步規劃會員促銷與加價購活動，即日起至5月26日，購買指定FamiCollection商品可加價購限量積木商品，並透過APP發放指定商品買一送一優惠券，串聯線上線下通路，擴大新品上市效益。

全家 荔枝

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