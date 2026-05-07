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台北文華東方酒店換帥！岱旭賓接任總經理 強攻高端服務新局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北文華東方酒店新任總經理岱旭賓（Subin Dharman）。台北文華東方酒店/提供
台北文華東方酒店新任總經理岱旭賓（Subin Dharman）。台北文華東方酒店/提供

台北文華東方酒店7日宣布人事異動，正式任命岱旭賓 (Subin Dharman) 擔任總經理，他將以具前瞻性的轉型領導風格 (Transformational Leadership)，深化並傳承品牌經典服務，持續打造更具創新與深度的賓客體驗。

岱旭賓職涯橫跨亞太、中東、歐洲與美國市場，具備豐富的跨文化管理經驗，並長期秉持以人為本、重視人才培育與團隊文化的領導理念。在加入台北文華東方酒店前，他自2024年起擔任W Bali, Seminyak總經理，2022年至2024年則出任The Ritz-Carlton Bali總經理，2019年至2022年擔任The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place總經理。

更早之前，岱旭賓曾任The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan酒店經理，並於The Ritz-Carlton St. Thomas與The Ritz-Carlton Doha擔任餐飲行政副總經理，也曾於Hotel Missoni, Kuwait City出任餐飲總監，職涯初期則在Radisson Blu、Sheraton與Le Méridien等品牌累積餐飲與營運管理經驗。

岱旭賓表示，很榮幸加入台北文華東方酒店，未來將與團隊攜手合作，延續品牌經典服務精神，深化與賓客之間長期且真誠的關係，同時持續推動創新與餐飲實力，為賓客帶來難忘的款待體驗。

台北文華東方酒店指出，岱旭賓重視以人為本、品牌文化與目標導向的管理理念，致力於強化團隊合作與服務文化，並推動穩健營運發展。其加入後，將持續提升整體服務品質與營運表現，延續台北文華東方酒店在高端旅宿市場的品牌定位。

台北文華東方 總經理

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