搶攻印尼2.8億人口觀光商機 觀光署組代表團拓銷

為搶攻印尼2.8億人口東南亞最大經濟體出境旅遊市場，交通部觀光署集結國內航空公司、旅行社及觀光公協會等16家單位、共37位業界菁英組成「台灣觀光代表團」，於4月30日至5月7日登陸印尼。

印尼約有2.8億人口，是東南亞人口最多的國家，亦是區內經濟規模最大的市場之一。該國於後疫情時期經濟持續穩健成長，2025年第2季GDP年增率維持5%，展現強勁復甦能量。

印尼民眾向於5月規劃10月學校假期全家出國旅遊旺季商機，觀光署於5月1日至3日於雅加達指標性購物中心 PIK Avenue 辦理「台灣旅展」，接著分別於5月4日和5月6日，於印尼第一大城雅加達及第三大城棉蘭各舉辦一場「台灣觀光推廣會」，向印尼民眾展現台灣多元主題旅遊的魅力，將打造台灣為印尼遊客的海外旅遊首選。

觀光署於5月1日至3日在PIK Avenue 舉辦台灣旅展，看中印尼勞動節連假逛街人潮眾多，擇定北雅加達PIK(Pantai Indah Kapuk)新城區最大的購物中心辦理B2C推廣活動。PIK新城區為新興熱門商業與休閒聚落，匯聚年輕族群、中產家庭及高消費力客群，商場消費者對海外旅遊、美食購物及特色體驗接受度高，與台灣觀光多元主題高度契合，有助精準觸及潛力旅客，爭取來台。

旅展以「TAIWAN – Waves of Wonder」為主軸，結合台灣全天候皆可體驗的多元觀光魅力，於旅展現場打造具多彩絢爛霓虹燈條意象的拍照區，搭配拍照列印設備，現場提供參觀民眾具有旅展限定設計版型之紀念照片，打造沉浸式體驗空間，宣傳台灣安全且全天候皆有活動可體驗的多元觀光魅力。現場不僅邀請到享譽國際的「FOCASA 福爾摩沙馬戲團」帶來震撼演出，更邀集三位印尼當紅百萬網紅Jennifer Christies、Kadec Arini 與 Andy Garcia 親臨現場，分享他們在台灣的美好旅遊經歷。 透過虛實整合的互動模式，成功在當地社群媒體掀起「台灣熱」，強化台灣安全、便利且多元的觀光意象。

代表團亦於5月4日及6日分別在雅加達The Pullman Central Park Jakarta、棉蘭JW Marriott Hotel Medan辦理台灣觀光推廣會，邀請印尼當地旅遊公會、業者及媒體參與。雅加達及棉蘭均為印尼重要經濟與旅遊核心城市，中產族群與旅遊消費力強勁，是開拓來台旅遊的重要據點，期能帶動印尼企業來台辦理獎勵旅遊。

此外，台灣近年中央及縣市政府，皆高度重視穆斯林旅客友善環境的建置，投入相當資源輔導餐旅業者提供穆斯林友善餐食，更於重要的交通場站、遊客中心設立穆斯林祈禱室、廁所設置淨下設施，透過友善環境的建置，邀請穆斯林人數逾9成人口的印尼旅客來台安心自在的旅遊。

根據印尼統計局資料，印尼民眾出境旅遊意願持續回升，2024年國民出境近900萬人次，與2023年比較呈現穩定成長趨勢，同時前往海外旅遊以鄰近國家為主。觀光署期盼透過本次於雅加達與棉蘭辦理的系列推廣活動，深化台灣在印尼市場的觀光品牌印象，吸引更多印尼民眾將台灣列為觀光旅遊目的地的首選。