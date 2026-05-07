股市漲翻、房市卻冷爆！建商信心盡失 推案量慘如民俗月

股市漲翻天、房市冷到底，北台灣房市旺季不旺，推案量、來客量都慘兮兮。住展雜誌7日發布最新北台灣新案市場市調，北台灣4月推案量388.3億元，年減55.4％、月減62.1%，待售建案數達1589案，單週平均來客組數不到十組、成交組數也未及一組。

「住展風向球」4月燈號是從去年5月迄今的第12個衰退黃藍燈，分數是34.3分，六大構成項目為「一降、五平」，儘管4月進入後329檔期階段，但預售屋推案量下降，新成屋戶數、來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數均持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，4月應還有一些後329檔期案，也會為接下來520檔期暖身，但此月份的供給量卻呈現大幅衰退，僅300多億元，這等案量較出現在民俗月或是農曆年節等特殊時間點，要不是還有寶佳建設在桃園市中壢區推出百億元指標大案，狀態將更為慘烈，毫無過去應有的傳統房市旺季熱況，央行3月的第二屋鬆綁調整之於新案市場可謂零成效，建商信心盡失。

新成屋戶數上，與上月差不多都在200多戶，表現不算突出，市況不佳下，買盤更放大限貸與高房價壓力，先建後售產品維持低調，以和光建設在新北市淡海新市鎮公開的80多戶案為指標。

需求面上，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數依然落在最低級距，低無可低，單週平均來客組數不到十組，成交組數也未及一組，部分建案出於亮點個案、新推案甜蜜期，或是時常舉辦案場活動，較能見單周雙位數的賞屋量體，卻不一定有效反映在成交上。

陳炳辰表示，自去年7月迄今平均皆為單周一組以內，購屋方對於央行態度稍微軟化與檔期刺激均無感，股市熱潮亦不干房市的事，完全是股市漲翻天，房市冷到底的兩樣情。

待售建案數達1589案，北台灣又以投資盤重鎮桃園市為賣壓警報區，雖然總體議價空間仍在一成內，但部分地帶新案房價由建商自主修正中，A7重劃區話題新案落在單價4字頭，大竹重劃區回到3字頭，草漯重劃區下調走向每坪25萬元，量先價行的經濟學供需原理還是硬道理，值得觀察之後有無全境擴散調整趨勢。

展望後框，陳炳辰指出，下半年進入選舉前夕，房價勢必不得走漲以免干擾選情，房市政策恐怕不易看見利多轉機，為免夜長夢多，剩下兩個月的上半年，應還會迎來一些新面孔，包括在新北市的板橋區、泰山區，以及新竹縣的竹北市與竹東鎮近期都有百億元指標案現身，惟即使有一定程度的開案人氣，還是判斷為品牌與地段創造的個案績效，不具備帶動大盤的能力，僵局難解。