桃園賣壓警報大響 A7新案4字頭、這裡下殺到25萬元

住展雜誌最新市場調查指出，央行雖在3月鬆綁第二屋，但對新案市場「零成效」，指標建案來客、成交持續低迷，建商信心盡失，4月僅300多億，如此案量過去只會在民俗月出現。

市況毫無起色，4月住展風向球燈號也維持衰退黃藍燈，為去年5月以來，第12個黃藍燈。

此外，4月待售建案數多達1589案，北台灣又以投資盤重鎮桃園市為賣壓警報區，雖然總體議價空間仍在一成內，但部分地帶新案房價由建商自主修正中。

其中，A7重劃區話題新案落在單價4字頭，大竹重劃區回到3字頭，草漯重劃區下調走向每坪25萬元，接下來是否全境擴散調整，是觀察重點。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，過往4月有一些後329檔期案，也有建案為520檔期暖身，都會一定推案量，但今年只推300多億元，比起前月大減600億元，要不是寶佳在桃園推出百億元指標大案，還會更慘烈。

新成屋戶數也僅約200戶，市況不佳下，先建後售案維持低調。

買氣部分，指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依然落在最低級距，低無可低，單周平均來客組數不到十組，部分建案因舉辦活動，有雙位數的賞屋量體，但也未能反映在成交上，平均成交組數也未及一組，顯示購屋人對於央行態度軟化與檔期刺激均無感，股市熱潮亦不干房市的事，完全是股市漲翻天，房市冷到底的兩樣情。

陳炳辰指出，下半年進入選舉前夕，為免夜長夢多，剩下兩個月的上半年，應還會迎來一些新面孔，包括在新北市的板橋區、泰山區，以及新竹縣的竹北市與竹東鎮近期都有百億元指標案現身，可能有一定程度的開案人氣，不過仍是品牌與地段因素，不具備帶動大盤的能力，僵局難解。