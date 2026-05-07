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「2026藍色公路海洋觀光嘉年華」登場 結合超跑自駕及地方節慶

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局6日在基隆港西三旅客中心舉辦「2026藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，正式宣布本年度嘉年華揭開序幕，整體航班規模較2025年擴大，並自5月起提前啟動，深度整合「航、港、船、遊」四大面向。活動現場有22輛整齊列隊之超跑車隊，展現澎湖輪客貨載運能力及藍色公路「自駕遊」特色。

交通部長陳世凱致詞時表示，臺灣民眾過去習慣從陸地上看海洋，卻不太習慣從海上看自己的國家與島嶼。陳部長指出，2025年交通部與航港局推動藍色公路航線，打出好成績，讓國人發現可以透過海上交通，換個方向看漂亮的臺灣。

陳部長也宣布，已向行政院爭取造船計畫，預計投入30多億元經費，希望在118年完成建造一艘8,000噸級的全國性觀光及備援船舶，將可與各大航商攜手，進一步擴大營運量能，並與地方政府合作結合地方特色，及與旅行業夥伴攜手，讓旅客達成「船上玩、下船也能玩」的深度連結。

航港局長葉協隆表示，在去年成功試辦的基礎上，今年嘉年華規模再擴大，航班提早從五月份開航，跟澎湖的花火節無縫銜接，一直到八月份都有航班，讓國人有更彈性多元的選擇，並強調「搭船即旅遊」的理念，在服務品質上達到五感體驗的新形態。

以澎湖輪為例，旅客在船上不僅能品嚐澎湖特色美食「小卷金瓜米粉」，並設有全新投幣式KTV與香氛精油DIY活動，讓航程在味覺、聽覺與嗅覺上都能獲得全新感受。在岸上遊程方面，除吸睛的超跑自駕遊外，今年更特別規劃與各地的觀光節慶活動結合，希望提供國人新的旅遊體驗。

本次嘉年華活動由航港局、觀光署與多家航商與旅行社通力合作，共推出7個往返航班，包含：5月5日至7日基隆-澎湖、6月及7月布袋-澎湖-金門跳島航線，以及7、8月基隆-花蓮暑期限定航次。葉協隆進一步說明，今年服務品質全面升級，除優化遊程外，更邀請超人氣IP「Baby Shark 鯊魚寶寶」增添趣味性，期盼吸引親子族群親近海洋。未來，航港局將持續鼓勵業者跨域合作提升整體環境，讓藍色公路成為串聯在地文化與觀光產業的深度旅遊產品。

澎湖 航港局 陳世凱

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