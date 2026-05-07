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台南亞太農業技術展登場 智慧農業與動物健康成焦點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
近期因「斑斑事件」引發社會對動物健康與照護議題的高度關注，也讓相關產業討論度明顯升溫，其中永鴻生技於展期間詢問度提升，成為現場焦點之一。（圖：永鴻生技提供）
近期因「斑斑事件」引發社會對動物健康與照護議題的高度關注，也讓相關產業討論度明顯升溫，其中永鴻生技於展期間詢問度提升，成為現場焦點之一。（圖：永鴻生技提供）

亞太區農業技術展覽暨會議」於台南登場，今年邁入第10屆，也是第三度在台南舉辦。展覽聚焦智慧農業、精準畜牧、生物科技與永續發展，吸引國內外產官學研代表參與交流。近期因「斑斑事件」引發社會對動物健康與照護議題的高度關注，也讓相關產業討論度明顯升溫，其中永鴻生技於展期間詢問度提升，成為現場焦點之一。

台南市政府表示，台南為台灣重要農漁畜產基地，具備完整產業聚落與研發能量，亞太農技展連續三年選址台南，不僅有助串聯中南部農業供應鏈，也能進一步促進國際技術交流與商機合作。

市府指出，台南近年積極推動智慧農業發展，在產官學研協力下，已逐步建構完善的智慧農業生態系。包括推動農業機械一貫化生產、導入冷鏈物流技術，以提升農產品品質並緩解農村勞動力不足問題；同時透過AIoT技術，建立整合「通訊、物聯與戰情管理」的智慧平台，朝向農業數據化與系統化管理邁進。

此外，台南也首創「農來飛」預約機制，將無人機應用於農務執行、病蟲害防治與災損勘查，提升農業現場作業效率，帶動傳統農村邁向智慧循環經濟轉型。

本次「台南智慧農業館」展出七大跨域科技亮點，涵蓋農業專用無人機、AIoT智慧戰情管理、奈米植物保護、水產養殖免疫防護、數據化農業供應鏈、漁電共生實務及農業儲能微電網等應用成果，展現台南推動智慧農業與綠色永續的發展成果。

受邀出席開幕儀式的永鴻生技董事長鍾威凱表示，農業與畜牧產業正處於轉型關鍵，從傳統生產走向智慧化、精準化與永續發展，已成全球趨勢。動物健康不僅攸關經濟動物生產效率，也與食品安全、公共衛生及民眾生活品質密切相關。

鍾威凱指出，動物用藥與保健技術正逐步結合預防醫學、精準營養與生物科技，成為推動產業升級的重要核心。永鴻生技長期投入動物藥品與保健產品研發，未來也將持續強化創新研發、提升品質並與國際法規接軌，深化產業鏈合作，推動台灣動物健康產業拓展國際市場。

台南 動物 亞太

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