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虎山勇奪 ESG 物流永續獎「金獎」最高榮譽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
虎山實業憑藉「智慧化場域管理」與「淨零減碳路徑」的優異整合脫穎而出。業者提供
虎山實業憑藉「智慧化場域管理」與「淨零減碳路徑」的優異整合脫穎而出。業者提供

全球售後市場（AM）車門把手的領頭羊，全球車門把手龍頭虎山實業（7736），於今日獲頒由台灣全球商貿運籌發展協會主辦之「第四屆ESG物流永續獎」。

總經理陳映志表示，「這座金獎不僅是對我們技術(可考慮改為”數位”)轉型的肯定，更向投資人傳遞了一個核心訊息：虎山的獲利成長是建立在具備韌性的永續場域之上。我們將ESG視為強化營運效率、降低長期經營風險的關鍵戰略。」

虎山實業憑藉「智慧化場域管理」與「淨零減碳路徑」的優異整合，於競爭激烈的場域環境永續組中脫穎而出，勇奪金獎殊榮。

台灣車用零件售後市場（AM）指標企業也是全球售後市場（AM）車門把手的領頭羊，虎山落實ESG治理為上市公司的重要企業責任。

智慧場域賦能：虎山認為除了從自動化邁向低碳物流外，場域環境（Site/Physical Environment）」的 ESG 要求不再只是單純的「節能減碳」，而是轉向更全面、更數據化的管理以提高「能源使用效率」、「對人友善性」與「運作韌性」。

評審團高度評價虎山在瑞芳場域內展現的創新實力，虎山不只是「做零件」，更致力於「綠色製造」與「智慧物流」的無縫接軌。

精準物流與減量包裝：透過影像疊加系統與自動化設備，將出貨錯誤率降至趨近於零，有效消除逆向物流帶來的碳排放；同時，自動包裝系統精確控制耗材，從源頭實現資源減量。

數據導向的排放管理：利用自動化設備大幅降低資源報廢率，並將溫室氣體排放強度從 2022年的4.34顯著降至2024年的3.54，實質體現節能減碳的治理成效。

賦能人才價值轉型：導入六軸機械手臂並非單純取代人力，而是將場域作業人員的工作性質從體力勞動提升為具有智慧監控、提升物理風險管理與應變能力的高職能作業，落實以人為本的社會責任。

陳映志強調，「提升產業價值，打造獲利永續成長的百年企業」。此次獲頒金獎，讓我們更加堅定深耕永續場域的決心。

展望未來，虎山將繼續扮演「零件醫生」的角色，除了診斷產品問題，更將積極診斷並優化能源耗損，攜手全球超過500家供應鏈夥伴，共同推動 2050 淨零目標。

獲獎的背後，是虎山團隊多年來誠信正直的經營積累。我們深信，唯有將永續發展融入核心商業模式，才能在變動的市場中，為股東、員工及社會創造穩健且長期的價值。

虎山實業勇奪ESG物流永續獎「金獎」最高榮譽。業者提供
虎山實業勇奪ESG物流永續獎「金獎」最高榮譽。業者提供

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