《我在這裡》台中市政顧問蕭宜佳發起「微陪伴運動」

在這個訊息秒回、心靈卻常「已讀不回」的疏離時代，一場名為「微陪伴」的溫柔革命正從台中點燃。曾獲多倫多華裔小姐及台中城市小姐、現為知名飯店經營者的台中市市政顧問蕭宜佳，6日於日月千禧酒店舉辦新書《我在這裡：陪伴，時代最安靜的力量》分享會。

蕭宜佳跨越傳統發表會形式，現場聯手前台中市長胡志強、慈濟人文傳播基金會董事葉樹姍及五湖園董事長雷靜怡等多位重量級生命典範發起「微陪伴運動」，倡議每天撥出10分鐘全心全意的「在場」，修補現代社會破碎的人際關係。

蕭宜佳分享，這場「陪伴覺醒」源於2023年7 月29日一場突如其來的災難，導致她的母親意外命危，讓原本身為企業經營者的她，所有的頭銜與光環瞬間碎裂。

「醫療可以救治身體，但只有陪伴能夠療癒心靈。」蕭宜佳感性表示，這900多天的守護歷程，讓她體悟到，陪伴從來不是名詞，而是一個動詞，代表著「我在這裡，我不離開」的承諾。

蕭宜佳指出，現代人常以忙碌為由將陪伴「延後」，但無常從不預約，陪伴不需要驚天動地或辭職回家，只需要每日10分鐘全神貫注的相處開始，就能啟動修復關係的蝴蝶效應。

台中市長盧秀燕透過影片跨空致意，肯定蕭宜佳將個人生命痛楚轉化為社會暖流，認為這種願意為彼此停留的溫度，正是一座偉大城市的高度。

前台中市長胡志強則以自身長年守護妻子的經驗共鳴，呼籲大眾握緊親長的手，感受那份永恆的溫暖。胡志強提醒：「不要忘記自己的親長，他們從來沒有忘記你！握握他們的手！那個溫暖，就是永恆！」他呼籲大家支持微陪伴運動，將愛與溫暖即時傳遞給最珍視的人。

慈濟人文傳播基金會董事葉樹姍，身為父母親的主要照顧者，對蕭宜佳的觀察深感共鳴。她在對談時強調：「陪伴，是一個真心的承諾，更是細膩的時間管理與同理智慧的行動。」

葉樹姍見證蕭宜佳在兩個月的閉關書寫中，將真實糾心的陪伴紀錄轉化為文字，展現了內心的柔軟與強大。她認為這本書能帶給讀者深刻省思，提醒大家別辜負時光的紋理，要在還來得及的時候，為身邊重要的人停留。

作為微陪伴運動共同倡議人，五湖園生命集團董事長雷靜怡從生命智慧的視角，為「陪伴」注入了更深層的哲學意義。雷靜怡指出，陪伴絕非單向的給予，而是一顆「雙向萌芽」的生命種子。在送往迎來的生命渡口，當我們用心陪伴他人、安放思念的同時，那份力量也會悄然回到自身，達成彼此的療癒。

雷靜怡強調，這正是五湖園所倡議的「生命永續」核心理念，真正的永續不只是環境的延續，更是愛與陪伴在人與人之間持續流動。她呼籲大眾從微小的行動開始，或許是一段傾聽，或是一個停下來陪伴的片刻，當這些看似微小的行動累積成森林，生命價值就能在善意的流動中被延續。

書中也詳實紀錄了多位公眾人物的善良羽翼。藝人梁詠琪(Gigi)在蕭宜佳孤軍奮戰時，透過真誠的書信與擁抱成為其情緒轉折點，並主動提出願為蕭宜佳母親唱歌打氣。賈永婕則在最關鍵時刻以影片跨空喊話，重燃病榻中母親的康復鬥志。

蕭宜佳現場也感謝這些「人間天使」，證明了微小的善意如何匯聚成巨大的安定力量。活動尾聲，蕭宜佳與胡志強、葉樹姍、雷靜怡及現場貴賓共同點亮希望的微光，倡議「微陪伴運動」，鼓勵參與者每天完成一件陪伴小事。

這本書做為微陪伴運動的起跑線，蕭宜佳、雷靜怡同時表示，目前正集結一群志同道合的企業夥伴，即將成立以推動愛與陪伴的組織，期盼匯聚生命影響生命更巨大的正向力量。

雷靜怡(左起)、蕭宜佳、胡志強及葉樹姍，共同分享陪伴對談倡議。業者提供

作者蕭宜佳現場舉行簽書活動及與民眾互動交流。業者提供