快訊

開創全球24小時新聞直播先河…CNN創辦人特納過世 享壽87歲

再掀「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：三大理由不建議

聽新聞
0:00 / 0:00

《我在這裡》台中市政顧問蕭宜佳發起「微陪伴運動」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市政顧問蕭宜佳舉辦新書《我在這裡：陪伴，時代最安靜的力量》分享會。業者提供
台中市政顧問蕭宜佳舉辦新書《我在這裡：陪伴，時代最安靜的力量》分享會。業者提供

在這個訊息秒回、心靈卻常「已讀不回」的疏離時代，一場名為「微陪伴」的溫柔革命正從台中點燃。曾獲多倫多華裔小姐及台中城市小姐、現為知名飯店經營者的台中市市政顧問蕭宜佳，6日於日月千禧酒店舉辦新書《我在這裡：陪伴，時代最安靜的力量》分享會。

蕭宜佳跨越傳統發表會形式，現場聯手前台中市長胡志強、慈濟人文傳播基金會董事葉樹姍及五湖園董事長雷靜怡等多位重量級生命典範發起「微陪伴運動」，倡議每天撥出10分鐘全心全意的「在場」，修補現代社會破碎的人際關係。

蕭宜佳分享，這場「陪伴覺醒」源於2023年7 月29日一場突如其來的災難，導致她的母親意外命危，讓原本身為企業經營者的她，所有的頭銜與光環瞬間碎裂。

「醫療可以救治身體，但只有陪伴能夠療癒心靈。」蕭宜佳感性表示，這900多天的守護歷程，讓她體悟到，陪伴從來不是名詞，而是一個動詞，代表著「我在這裡，我不離開」的承諾。

蕭宜佳指出，現代人常以忙碌為由將陪伴「延後」，但無常從不預約，陪伴不需要驚天動地或辭職回家，只需要每日10分鐘全神貫注的相處開始，就能啟動修復關係的蝴蝶效應。

台中市長盧秀燕透過影片跨空致意，肯定蕭宜佳將個人生命痛楚轉化為社會暖流，認為這種願意為彼此停留的溫度，正是一座偉大城市的高度。

前台中市長胡志強則以自身長年守護妻子的經驗共鳴，呼籲大眾握緊親長的手，感受那份永恆的溫暖。胡志強提醒：「不要忘記自己的親長，他們從來沒有忘記你！握握他們的手！那個溫暖，就是永恆！」他呼籲大家支持微陪伴運動，將愛與溫暖即時傳遞給最珍視的人。

慈濟人文傳播基金會董事葉樹姍，身為父母親的主要照顧者，對蕭宜佳的觀察深感共鳴。她在對談時強調：「陪伴，是一個真心的承諾，更是細膩的時間管理與同理智慧的行動。」

葉樹姍見證蕭宜佳在兩個月的閉關書寫中，將真實糾心的陪伴紀錄轉化為文字，展現了內心的柔軟與強大。她認為這本書能帶給讀者深刻省思，提醒大家別辜負時光的紋理，要在還來得及的時候，為身邊重要的人停留。

作為微陪伴運動共同倡議人，五湖園生命集團董事長雷靜怡從生命智慧的視角，為「陪伴」注入了更深層的哲學意義。雷靜怡指出，陪伴絕非單向的給予，而是一顆「雙向萌芽」的生命種子。在送往迎來的生命渡口，當我們用心陪伴他人、安放思念的同時，那份力量也會悄然回到自身，達成彼此的療癒。

雷靜怡強調，這正是五湖園所倡議的「生命永續」核心理念，真正的永續不只是環境的延續，更是愛與陪伴在人與人之間持續流動。她呼籲大眾從微小的行動開始，或許是一段傾聽，或是一個停下來陪伴的片刻，當這些看似微小的行動累積成森林，生命價值就能在善意的流動中被延續。

書中也詳實紀錄了多位公眾人物的善良羽翼。藝人梁詠琪(Gigi)在蕭宜佳孤軍奮戰時，透過真誠的書信與擁抱成為其情緒轉折點，並主動提出願為蕭宜佳母親唱歌打氣。賈永婕則在最關鍵時刻以影片跨空喊話，重燃病榻中母親的康復鬥志。

蕭宜佳現場也感謝這些「人間天使」，證明了微小的善意如何匯聚成巨大的安定力量。活動尾聲，蕭宜佳與胡志強、葉樹姍、雷靜怡及現場貴賓共同點亮希望的微光，倡議「微陪伴運動」，鼓勵參與者每天完成一件陪伴小事。

這本書做為微陪伴運動的起跑線，蕭宜佳、雷靜怡同時表示，目前正集結一群志同道合的企業夥伴，即將成立以推動愛與陪伴的組織，期盼匯聚生命影響生命更巨大的正向力量。

雷靜怡(左起)、蕭宜佳、胡志強及葉樹姍，共同分享陪伴對談倡議。業者提供
雷靜怡(左起)、蕭宜佳、胡志強及葉樹姍，共同分享陪伴對談倡議。業者提供

作者蕭宜佳現場舉行簽書活動及與民眾互動交流。業者提供
作者蕭宜佳現場舉行簽書活動及與民眾互動交流。業者提供

現場貴賓共同點亮希望的微光，倡議「微陪伴運動」。業者提供
現場貴賓共同點亮希望的微光，倡議「微陪伴運動」。業者提供

台中 台中市 華裔

延伸閱讀

【小手與小爪：告別篇】楊嘉玲／生命中最溫柔的必修課：陪伴孩子與毛孩練習道別

從胎記女孩到上市櫃總裁！羅麗芬出書揭40年逆襲人生「瑞麗嘉」科研布局曝光

【小手與小爪：新成員篇】張歆祐／陪伴孩子與毛孩，來場愛的練習

丹鳳高中「世界閱讀日」線上盛會：名師領航，在雲端讀懂自己、他人與世界

相關新聞

材料營收／4月8.77億元 年減41.52% 客戶消化庫存 拉貨趨審慎

材料*-KY（4763）6日公告4月單月合併營收8.77億元，年減41.52%、月減約10%；前四月累計營收35.89億元，年減36.53%。

輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

華固（2548）北士科商辦「華固創匯園區」再開紅盤，6日公告，華擎與旗下東擎科技分別共買了22戶、10戶，合計共4,631.34坪，每坪單價約70～71萬元，交易金額共35.47億元，預計處分利潤率約

momo湖口物流園區動土！總開發量體8.8萬坪 預計2029年啟用

台灣電商物流競爭進入基礎建設決勝期，倉網密度與區位布局已成為平台履約能力的核心門檻。momo富邦媒（8454）攜手富邦人壽、共同投資打造新一代智慧物流園區，新設的湖口物流園區6日舉行動土典禮，以總開發

富邦人壽湖口物流園區開工動土 規劃大型物流園區、2029年完工

經濟部、新竹縣政府與富邦人壽6日舉行「富邦人壽湖口物流園區」開工動土典禮，經濟部商業發展署署長蘇文玲、新竹縣祕書長李安妤、富邦人壽董事長林福星代表出席。富邦人壽響應並配合中央與地方政策，2023年4月

全球僅約10家 長榮航空連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空肯定

長榮航空（2618）在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。

少子化、AI雙夾擊 PwC Taiwan年砸2.5億元培育人才

在AI快速發展、少子化加劇下，專業服務業面臨激烈人才競爭，會計師事務所過去「高工時」的刻板印象，也讓年輕世代在投入職場前更加審慎。面對產業變局，PwC Taiwan選擇以長期布局回應，不僅導入AI提升

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。