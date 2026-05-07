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創業之星選秀 快來報名／國泰助力新創 扮金融後盾

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行提供多元整合金融解方，協助企業成長。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行提供多元整合金融解方，協助企業成長。國泰世華銀行／提供

國泰金控（2882）旗下國泰世華銀行表示，該行長期深耕企業金融服務，以多元整合的金融解方，支持中小企業與新創企業在快速變動的市場中穩健成長，加速台灣優秀的中小企業在多變的環境中轉型與成長。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

國泰世華銀行表示，近年持續整合授信、薪轉與財務顧問等服務，並結合政府政策與產業趨勢，逐步建構涵蓋永續授信、薪轉服務、社會責任融資與環球金融等多元產品架構，協助中小企業在不同發展階段取得所需資源，強化營運韌性。

隨著永續發展的趨勢加速，企業對ESG的重視程度提升，中小企業對整合型金融服務的需求也明顯升溫。國泰世華銀行指出，企業不僅需要資金，更需要能串聯營運、財務與永續目標的整體解決方案，因此，國泰世華除提供信保融資、外匯避險、財富管理及企業傳承等服務外，亦推出創新金融服務。

例如亞洲首創的「永續績效連結薪轉」，將永續指標與薪轉服務連結，讓企業在推動永續轉型時，能將成果延伸至員工薪酬誘因機制。

國泰世華銀行在此基礎上，更進一步整合授信與薪轉服務，推出「中小企業永續金融夥伴專案」，讓不同需求的客戶在實踐永續轉型之際，可同步享有融資與薪轉優惠，降低轉型成本，並提升整體財務規劃效率。

新創企業在發展初期，往往面臨資源整合與資金取得的挑戰，金融機構除提供資金支持外，更應扮演連結資源的平台角色，因此，除了產品創新，國泰世華銀行亦積極結合外部專業機構，打造結合金融與專業顧問資源的跨領域服務平台，協助企業在多元面向強化能力。

隨著台灣企業加速布局海外市場，國泰世華銀行持續擴展國際據點，並透過海內外服務網絡與數位金融能力，提升中小企業跨境營運效率，滿足企業全球化的發展需求。

展望未來，國泰世華銀行將持續深化企業金融服務能量，透過多元整合型商品與跨域資源，優化客戶體驗，陪伴企業穩健成長，成為企業長期發展的重要夥伴。

即日起開放報名

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