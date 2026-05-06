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材料營收／4月8.77億元 年減41.52% 客戶消化庫存 拉貨趨審慎

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料*-KY（4763）6日公告4月單月合併營收8.77億元，年減41.52%、月減約10%；前四月累計營收35.89億元，年減36.53%。

材料表示，目前產業仍處於庫存去化階段，部分客戶採取較為審慎的拉貨策略，對短期出貨動能造成影響。隨著市場庫存逐步消化，預期後續需求回補動能將逐漸釋出。

同時，公司持續與客戶優化交期管理機制，強化供應鏈協同效率，以掌握未來訂單回溫契機。面對全球貿易爭端與產業供需調整，材料持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。並持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。

產能規劃方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，以布局多元產品線。

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