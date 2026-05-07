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美伊戰爭催動運輸鏈「海轉空」 航空貨運出現「疫情時期價格」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空運價愈飛愈高，物流業者表示，美伊戰事導致全球原物料供應受阻，近日運輸鏈罕見出現「海轉空效應」，且因AI大搶料，在科技、製造業共同搶艙下，當前台灣到北美每公斤空運價已突破300元，最高來到330元，再現「疫情時期價格」。示意圖。記者黃淑惠／攝影
航空運價愈飛愈高，物流業者表示，美伊戰事導致全球原物料供應受阻，近日運輸鏈罕見出現「海轉空效應」，且因AI大搶料，在科技、製造業共同搶艙下，當前台灣到北美每公斤空運價已突破300元，最高來到330元，再現「疫情時期價格」。示意圖。記者黃淑惠／攝影

航空運價愈飛愈高，物流業者表示，美伊戰事導致全球原物料供應受阻，近日運輸鏈罕見出現「海轉空效應」，且因AI大搶料，在科技、製造業共同搶艙下，當前台灣到北美每公斤空運價已突破300元，最高來到330元，再現「疫情時期價格」。

此外，全球油價高漲，同步推升5月航空主要航線運價，因燃油附加費已從過去每公斤30多元飆逾一倍，當前，每公斤航空貨物須加徵81元的附加費。其中，台灣-北美線運價每公斤來到新台幣220-250元，若加計燃油附加費81元，每公斤運價來到新台幣301-331元；台灣-歐洲直飛價格也來到200-220元，加計燃油附加費81元後，單位運價也來到281-301元。

業內指出，所謂「海轉空」是指原本常態托運貨櫃海運物件，因故須轉托空運，平日或許有零星個案，但近期卻成為集體現象；在運價方面，每公斤300元也僅在新冠疫情時期全球物流大亂時，才看過這樣的高價。

國內最大航空物流業者中菲行（5609）表示，中東地緣政治緊張情勢升溫，推升波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險；受荷莫茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，區域運力調度出現變化。

市場需求改變已外溢至亞洲主要轉運樞紐，帶動部分港口壅塞情況升溫；包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，均受到不同程度影響，進一步影響區域運輸效率。凡此，都為全球物流體系增添不確定性，也間接推升航空貨運需求。

捷迅（2643）總經理孫鋼銀分析，AI出貨熱潮不退，空運艙位供給愈趨緊俏，推升航空貨運價格直線上升；航空貨運市場在AI快速發展帶動下，2026年空運市況需求相當旺，以前是每季調整一次價格，現在是每二周調一次，今年可樂觀看待，呈現「淡季不淡、旺季提前旺」。

孫鋼銀指出，各種原物料需求供應不順，全球運輸供應鏈出現罕見海轉空效應，近期因為AI大搶料及全球原物料缺貨行情，不少業者訂單交期受到影響，部分必須趕出貨的貨主，把原本走貨櫃海運的貨改搭空運，加上AI出貨熱潮不退，空運艙位供給愈趨緊俏，推升航空貨運價格不斷上揚。

中菲行指出，AI相關貨物持續帶動美國進口需求；同時，在中東局勢影響下，整體物流成本呈上升趨勢。

運價 疫情 歐洲

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