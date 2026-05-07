momo第1季每股賺2.43元

momo富邦媒昨（6）日公告今年第1季歸屬母公司業主淨利6.4億元，季減30.5%，年減25%，每股純益（EPS）2.43元。

富邦媒（8454）首季受惠1P自營（momo購物網）與3P（mo店+）平台「雙引擎」策略持續推進，合併營收265.9億元，季減16%、持平去年同期；營業淨利7.9億元，季減31%，與去年同期持平。

富邦媒指出，因去年同期認列投資抵減影響，基期相對較高，排除相關因素，本期核心營運仍維持成長。

富邦媒指出，momo持續發揮規模優勢與數據驅動能力，平台交易總額（GMV）仍維持正成長。3P開店平台mo店+精選商家已達近萬家，上架商品數突破350萬件，推動3P GMV維持雙位數年成長，影音事業方面受整體產業趨勢影響營收承壓，但透過營運結構優化，仍維持穩定獲利與現金流貢獻。

momo購物網積極導入AI行銷方案，momo Ads持續深化AI智能應用，昨日起正式上線全新「商品廣告」，透過自動化投放與直覺化操作介面，有效解決商家跨通路投放的複雜性，預期可節省超過30%的操作時間，實現「操作極簡化、效益最大化」。

momo指出，此舉反映零售媒體正成為電商平台的重要變現引擎，並成為長期獲利重要來源。

momo已達成近90%倉出訂單「次日配達」，並透過物流中心自動化設備持續導入，在規模擴張過程中同步優化單位成本結構。