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富邦壽湖口物流園區 動土

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
富邦人壽湖口物流園區昨舉行動土典禮。富邦人壽／提供
富邦人壽湖口物流園區昨舉行動土典禮。富邦人壽／提供

富邦人壽昨（6）日舉行「湖口物流園區」開工動土典禮，2023年購入新竹工業區約2萬坪土地，規劃興建大型物流園區，總開發物流量體高達8.8萬坪，預計2029年完工。

富邦人壽董事長林福星表示，將承租給富邦媒體科技公司（8454）營運。據了解，富邦媒以約107.75億元承租，租期20年，打造momo全台最大物流中心。

經濟部、新竹縣政府與富邦人壽昨日舉行「富邦人壽湖口物流園區」開工動土典禮，經濟部商業發展署署長蘇文玲、新竹縣祕書長李安妤、林福星代表出席。

富邦人壽強調響應中央與地方政策，2023年4月購入位於新竹工業區約2萬坪土地，規劃興建三棟包含自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型物流園區，總開發物流量體高達8.8萬坪；基地坐落位置交通便利，距離湖口交流道300公尺，距桃園國際機場也僅40公里，預計2029年完工。

林福星表示，富邦人壽長期深耕綠色金融、環境保育與社會關懷，並積極參與重要公共建設，本案是以民間自行規劃參與公共建設的BOO（興建-營運-擁有）方式進行，由富邦人壽出資，並承租給富邦媒營運，可望成為新竹湖口地區新亮點。

富邦人壽觀察到台灣產業物流策略的布局、後疫情時代消費趨勢變化，決定以穩健自有資金投入物流中心的公共建設，帶動電商商業交易產值，活絡就業市場，強化物流冷鏈倉儲的供給，兼顧公共利益及產業發展，開創政府、保險業及物流產業等多贏局面。

富邦人壽說明，本案可有效降低物流運輸總碳排量與運送成本，並且透過自動化倉儲供給，協助電商業者提升揀貨正確率及作業效率，帶來產業示範效果，吸引更多企業投入建置新式倉儲，促進電商與新竹縣市的農漁業發展，亦將聘用在地人才，創造近800個就業機會。

據富邦媒承租條件，第一至五個租賃年度每月租金約4,833萬元，租期20個租賃年度，自起租日起算，每滿五年調漲3%租金。

富邦媒 物流 新竹

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