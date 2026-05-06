快訊

開創全球24小時新聞直播先河…CNN創辦人特納過世 享壽87歲

再掀「文明大戰」！電扶梯上到底能不能行走？專家：三大理由不建議

聽新聞
0:00 / 0:00

國建總經理異動 由國泰人壽副總經理郭文鎧接任

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

國建（2501）6日公告，新任總經理由國泰人壽副總經理郭文鎧接任，另，永續長也同樣由郭文鎧接任。

國建今日公告高層人事異動，原任總經理為李虹明，新任總經理為國泰人壽副總經理郭文鎧。

國建今年預計完工個案3筆、總銷共90億元，且均已完銷。針對今年房市，國建指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」，尤其房價已經降無可降，另，儘管房市變數多，但剛性需求存在，接下來依然是個案表現的時代。

推案量上，國建今年上半年已推出高雄「國泰明誠」，下半年度將視市況評估推出台北、台中及台南共3案，全年預計共4案，總銷約230億。國建表示，目前 北、中、南、高均有推案儲備，儲備量約400億元，動能無虞。

國泰人壽 房市 高雄

延伸閱讀

虎航首季營收獲利創歷史新高 邱彰信明接任總經理

台灣虎航董事會通過高層人事任命案 邱彰信接任台灣虎航總經理

超過25年資歷！台灣虎航宣布邱彰信接任總經理 7日正式履新

輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

相關新聞

材料營收／4月8.77億元 年減41.52% 客戶消化庫存 拉貨趨審慎

材料*-KY（4763）6日公告4月單月合併營收8.77億元，年減41.52%、月減約10%；前四月累計營收35.89億元，年減36.53%。

輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

華固（2548）北士科商辦「華固創匯園區」再開紅盤，6日公告，華擎與旗下東擎科技分別共買了22戶、10戶，合計共4,631.34坪，每坪單價約70～71萬元，交易金額共35.47億元，預計處分利潤率約

momo湖口物流園區動土！總開發量體8.8萬坪 預計2029年啟用

台灣電商物流競爭進入基礎建設決勝期，倉網密度與區位布局已成為平台履約能力的核心門檻。momo富邦媒（8454）攜手富邦人壽、共同投資打造新一代智慧物流園區，新設的湖口物流園區6日舉行動土典禮，以總開發

富邦人壽湖口物流園區開工動土 規劃大型物流園區、2029年完工

經濟部、新竹縣政府與富邦人壽6日舉行「富邦人壽湖口物流園區」開工動土典禮，經濟部商業發展署署長蘇文玲、新竹縣祕書長李安妤、富邦人壽董事長林福星代表出席。富邦人壽響應並配合中央與地方政策，2023年4月

全球僅約10家 長榮航空連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空肯定

長榮航空（2618）在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。

少子化、AI雙夾擊 PwC Taiwan年砸2.5億元培育人才

在AI快速發展、少子化加劇下，專業服務業面臨激烈人才競爭，會計師事務所過去「高工時」的刻板印象，也讓年輕世代在投入職場前更加審慎。面對產業變局，PwC Taiwan選擇以長期布局回應，不僅導入AI提升

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。