國建總經理異動 由國泰人壽副總經理郭文鎧接任

在AI快速發展、少子化加劇下，專業服務業面臨激烈人才競爭，會計師事務所過去「高工時」的刻板印象，也讓年輕世代在投入職場前更加審慎。面對產業變局，PwC Taiwan選擇以長期布局回應，不僅導入AI提升

2026-05-06 16:54