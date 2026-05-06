智慧經營／昱臺國際董事長劉枋差異化服務 跨向藍海

2016年起政府推動新南向政策，但昱臺國際（7716）早在1995年就成立越南辦事處，找到另一片藍海。昱臺國際董事長劉枋指出，他的經營理念一直很簡單，就是做差異化服務，因為只有差異化才能獲得較好的利潤。

在1990年代台商大舉西進中國之際，劉枋受當時任職公司指派前往香港兩年，負責香港及中國華南地區物流操作，深刻體驗到原本在台灣難以接觸聯絡的客戶主管，到了海外因為同樣來自台灣，不但容易建立關係，業務成功率與毛利率也明顯優於單純在台灣市場經營。

前進越南 擴大獲利空間

這樣的經驗，使劉枋在昱臺國際成立不到一年時，就開始思考下一步的海外布局。憑藉總經理林興芳豐富的越南航線客戶資源，加上越南政府對外國物流業者進入當地市場的相關規定，與他熟悉的中國法規架構相當接近，因此他們決定前往越南設立辦事處。昱臺國際算是前三、四個早期就到越南發展的公司。

初期業務主要以紡織鞋類家具為主，但是近十幾年，越南也在發展高科技業，愈來愈多高科公司都在北越。科技產品因為單價高，承攬的費用也能更高，獲利更有空間。昱臺國際發展到擁有自己的貨櫃，並培養自己的業務團隊。

談到美國關稅政策對物流產業的影響，劉枋認為相當深遠，涉及供應鏈結構調整、成本變動及市場競爭加劇等層面。因此，物流公司必須持續關注政策變化，並適時調整策略，以因應快速變動的市場環境。

劉枋表示，全球經濟環境仍存在不確定性，對今年業務發展維持審慎樂觀的態度，而企業的應變能力將是決定成果的關鍵。因此，他們要求團隊隨時做好準備，因應不同情境調整營運模式，以確保公司穩健成長。今年業務發展方面將聚焦三個方向，包括加深優勢市場的經營、持續組織規模的擴張，以及增強大型客戶的開發。

組織方面，馬來西亞子公司已完成設立，預計第2季正式營運；印尼子公司將於第2季啟動籌設作業，預計年底前完成營運布局，進一步擴大集團的自有版圖。

在這樣艱困的市場環境下，如何維持獲利穩健？劉枋認為就是開源節流。在開源方面，貨運承攬業的主要利潤來自物流服務的差價，因此與協力廠商建立長期穩定的夥伴關係，是非常重要的基礎。但同時，也必須定期檢視合作成本是否具備市場競爭力，以兼顧服務品質與利潤空間。

在節流方面，因為行業主要的費用是薪資，占所有費用總額近七成，故定期分析營運效率是必要的程序；對剩餘三成的費用，也應設立支付標準，最重要的是，藉由透明的獎金制度將所有同仁團結成一個共同體。

因此，維持獲利穩健沒有捷徑，就是把該做的管理工作確實落實。

另外，應收帳款的管理是物流業營運上最大的風險之一。昱臺國際長期以來嚴格執行授信制度、帳款催收與異常警示機制，確保現金流穩定。

作為上櫃公司，在內控制度與財務規範方面亦有嚴格要求，這不僅保障公司，也保障所有投資人。

管理哲學 誠信正直奠基

劉枋的管理哲學，他一直認為，公司經營的根本在於誠信與正直。唯有建立在誠信基礎上的制度與合作，企業才能長久發展。

此外，物流是以人為核心的產業。昱臺國際的服務品質、應變能力與客戶信任，都來自於專業人才。因此，劉枋非常重視人才的培養與留任。

經由建立透明的獎酬制度，也持續優化員工福利與職涯發展規劃，希望降低人員流動率，讓同仁能夠在穩定環境中累積專業、與公司共同成長。他相信，只有團隊穩定，企業才能穩健。

劉枋表示，昱臺國際公開發行時，就有吸引到優秀的人才加入。以人為本，讓員工能夠有向心力，也更團結。他鼓勵年輕人不光是找一個工作，而是把公司當作事業的平台及施展抱負的機會。另外，他也鼓勵業務人員有一定的年資以後，可以到海外的分公司工作，拓展視野。

昱臺國際集團每年開兩次「半年會」，包括海外的幾個點、各站的站長等，把各站要培養的中生代集中起來，類似幹部訓練營；新冠疫情前的「半年會」在北越舉行，今年也將開始恢復舉辦。