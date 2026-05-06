創新平台／工研院挺Micro LED 點亮智慧眼鏡

Micro LED被認為是下一代的終極顯示技術，近年智慧眼鏡市場隨著Meta積極開拓下，消費需求激增，帶動市場進入高速成長期。工研院在經濟部產業發展署支持下，攜手錼創顯示科技與追風科技，打造出國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」，大幅提升民眾沉浸式的視聽體驗。

工研院電子與光電系統研究所組長周佩廷表示，台灣長期深耕Micro LED產業，工研院更早在15年前即切入開發，近年智慧眼鏡成為Micro LED技術的熱門應用領域，工研院因此找上長期合作技術研發的戰友——錼創顯示科技、追風科技等，共同組成AI智慧眼鏡的研發團隊投入。

相較於國際大廠的智慧眼鏡應用偏向於虛擬實境（VR），研發團隊認為結合現實生活景象的擴增實境（AR），可以更貼近民眾生活，在更多元的場景幫助人們生活更便利，因此決定以AR切入智慧眼鏡的賽道。

方向已經確立，但接下來的技術開發仍充滿挑戰。AR顯示面板核心在於將Micro LED整合到矽基CMOS背板上，以實現超高像素密度（PPI）、輕量化與低功耗等優勢。

然而，在推動整合時，團隊發現事情沒有想像中簡單。從接合後的功能異常，到基板移除時的結構損傷，連微小的汙染甚至漏電控制，每一個製程步驟都可能讓原本設計好的系統失效，且過程中對定位精度的要求極高，一旦出現微小偏差，甚至整片顯示都無法點亮。

在工研院的整合下，以錼創的Micro LED技術及追風科技的AR技術為基底，經過多次反覆驗證與修正後，團隊耗費三年時間終於成功讓製程到設計能夠全面協同，使Micro LED能真正落在CMOS背板上、穩定發光，畫質成功拉高為FULL HD超高畫質，且達到畫素密度4,536 PPI，是既有Micro LED AR眼鏡的六倍精細度。

亮度上超過3,000 nits，是市售OLED AR眼鏡亮度的五至十倍以上，在戶外強光照射下也能自在使用，勝過市面產品只能在室內使用。

此外，還有低功耗、高續航力的優點，甚至加入AI虛擬導覽員技術，透過語音讓應用情境大幅拓展，如觀光、教育、旅遊等。

目前該技術已完成驗證，並導入智慧教育領域。未來將朝小型化與量產方向努力，結合國內產業鏈加快上市。