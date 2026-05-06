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連鎖效應／巨鯨併購 螞蟻仍有可為

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

李培芬  

當大型連鎖企業陸續完成數位轉型升級，連鎖新物種競爭力倍增，經營焦點正從虛實融合、智慧應用，轉向投資整併。

短短三個月Grab收購Foodpanda、路易莎投資傑克牛排、統一入股Lopia，就連微風廣場經營了19年的台北車站商場，也以1分之差，轉由新光三越百貨接手經營。

這場商業板塊移動大戲，熱熱鬧鬧上演中，戰場跨市場、顧客延燒至資本，海陸空立體展開。台灣的零售市場很「捲」，但捲的不是顧客的購買價格，而是集團企業口袋的深度。

以獨特蠶食型併購手法，路易莎買進集團第九個餐飲品牌傑克牛排，加上路易莎咖啡正好湊成十全十美，其收購品牌中店數最多的玖仰茶食不過八家店，排第二的青焰炭火牛排六家店，九個品牌總計27店，店數占比不足5%，但營收占比逾兩成，併購效益初步浮現在營業額增長和供應鏈共構上。

一片併購浪潮中，備受矚目的台鐵台北車站商場ROT案，則是集團間正面駁火，八搶一激烈角逐，最後由新光三越百貨取得最優申請人資格。其爭奪的不僅是台北車站4,000多坪商場15+8年的經營權，更是日客流60萬人次、30億年度營業額的商業板塊大位移，牽動的是台北車站以至中山南西商圈的融合與交匯，以及挹注新光三越420萬會員的優質購買力。好比誠品書店入駐中山捷運站與忠孝敦化捷運站地下商場之後的全新格局，一線百貨商場品牌的硬實力，直接帶動經營升維打擊。

統一超商2025年合併營收正式突破新台幣3,500億元大關，來到3,507.34億元，同比成長3.79%，再創歷史新高。統一去年砸下302億完成台灣家樂福的收購，今年3月又宣布以20.5億投資台灣Lopia逾半股權。

若路易莎的併購是螞蟻搬家，那麼統一的併購就是鯨群集結，統一超商所建構的流通版圖隨著博客來、台灣Yahoo和PChome的整併與投資，使得統一在電商的實力僅次於Momo。

投資、併購、競標…比資本更比經營實力。搶進連鎖品牌千億營收俱樂部，僅統一超、全聯集團、富邦多媒體（Momo）、好市多（COSTCO）、全家便利店和遠百Sogo集團六家，若無台中新光三越的氣爆事件，或者新光三越也能擠進這個榜單。

另會員數超過500萬的流通零售品牌也僅有10家，上列六家剔除好市多（400萬會員），再加上蝦皮、網家、東森購物、萊爾富和家樂福。

大者恆大、強者益強，當營收、會員與資本持續交互作用，強者的壁壘將無限築高。巨鯨躍浪中，171萬中小企業要看到的是，螞蟻搬家仍有可為，因為真正賽跑的對手是自己。

台北車站 路易莎

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