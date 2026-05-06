經部推地熱探勘成果共享 助前期開發縮短3至5年

經濟部地質調查及礦業管理中心今天表示，近年完成多項地熱探勘成果，並透過公開資料協助業者掌握地熱潛能區，可望助力業者在潛能調查、鑽探與勘查等前期作業時間縮短約3至5年，大幅降低地熱開發初期的不確定性與風險。

地礦中心今天舉辦「地熱探勘資訊平台資料供應說明」記者會指出，地熱開發前期關鍵在於掌握地下熱源分布、裂隙通道、儲集條件及補注系統等資訊，近年已整合並公開全台10處地熱潛能區探勘成果，建置地熱探勘資訊平台，提供產業、學研及公部門作為開發與決策參考。

地礦中心表示，近年透過地表調查、空載地球物理探測與地球化學分析，累計鑽探深度達1萬4000公尺，空中地物探勘範圍涵蓋近半個台灣，並整合約3000筆地球化學資料與上千筆地熱相關數據，透過多重圖資套疊分析，提升潛能區判釋精準度。

在潛能分布方面，地礦中心指出，北宜花東地區地熱潛能占全台6成以上，實測顯示北部大屯山、花蓮瑞穗及台東初來等地具高溫地熱條件，開發潛力較高。

在具體助益上，地礦中心表示，地熱開發專案整體約需7至8年，包括潛能調查、鑽探與勘查、可行性研究、發電設計、建廠與運轉等部分，其中地礦中心主要透過區域調查、資料彙整、平台建置及技術交流，提供開發前期最關鍵的地熱基礎資訊，大致可協助廠商縮減3至5年開發時程。

地礦中心指出，目前相關資料已提供約10至20家業者使用，並配合能源署地熱發電示範獎勵機制推動招商，同時與加拿大、紐西蘭、日本等國研究機構合作，並引進土耳其鑽探技術，強化探勘能力。

地礦中心表示，地熱開發屬長期推動工作，未來將持續擴大調查範圍，優先深化北宜花東高潛能區探勘，並評估未開發素地與盲地熱潛能區，規劃2030年前逐步推動相關計畫。