輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

華固（2548）北士科商辦「華固創匯園區」再開紅盤，6日公告，華擎與旗下東擎科技分別共買了22戶、10戶，合計共4,631.34坪，每坪單價約70～71萬元，交易金額共35.47億元，預計處分利潤率約22%-24%。

「華固創匯園區」受惠輝達（NVIDIA）效應，去年9月就售出16戶給叡揚資訊，此次華擎則以24.18億元買下22戶，東擎科技以11.29億元買下10戶。

華固表示，自從輝達總部確定落腳北士科後，讓許多企業都相當看好北士科發展潛力，此次華擎及東擎科技也是看好區域發展，決定加碼北投。

「華固創匯園區」目前已動工，已售逾兩成，為華固史上規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約360億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，目前半導體、AI業等在台仍有很大的商辦需求，且A級商辦大樓市場供給量少，大部分由壽險公司持有，並不會以出售為考量，因此有辦公室需求的科技業，多只能尋找開發商所興建的新大樓購置，對建商而言，在住宅市場偏冷的情況下，商用不動產亦能分散風險，保有穩定的獲利來源。