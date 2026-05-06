快訊

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
示意圖。記者朱曼寧／攝影
示意圖。記者朱曼寧／攝影

華固（2548）北士科商辦「華固創匯園區」再開紅盤，6日公告，華擎與旗下東擎科技分別共買了22戶、10戶，合計共4,631.34坪，每坪單價約70～71萬元，交易金額共35.47億元，預計處分利潤率約22%-24%。

「華固創匯園區」受惠輝達（NVIDIA）效應，去年9月就售出16戶給叡揚資訊，此次華擎則以24.18億元買下22戶，東擎科技以11.29億元買下10戶。

華固表示，自從輝達總部確定落腳北士科後，讓許多企業都相當看好北士科發展潛力，此次華擎及東擎科技也是看好區域發展，決定加碼北投。

「華固創匯園區」目前已動工，已售逾兩成，為華固史上規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約360億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，目前半導體、AI業等在台仍有很大的商辦需求，且A級商辦大樓市場供給量少，大部分由壽險公司持有，並不會以出售為考量，因此有辦公室需求的科技業，多只能尋找開發商所興建的新大樓購置，對建商而言，在住宅市場偏冷的情況下，商用不動產亦能分散風險，保有穩定的獲利來源。

華固 輝達 北士科

延伸閱讀

中壢巨蛋周邊道路拓寬拖6年 經費暴增20億變50億

遠雄不拚連鎖百貨 三商場「不同名」策略曝光

捷運三鶯線今年即將通車 這四站10年飆漲逾八成、這站竟翻倍跳

銷售策略變了 「華固譽誠」沒有接待中心、半年賣近百億 代銷點破關鍵

相關新聞

輝達帶旺北士科商辦！華擎、東擎斥資35億元買32戶華固「創匯園區」

華固（2548）北士科商辦「華固創匯園區」再開紅盤，6日公告，華擎與旗下東擎科技分別共買了22戶、10戶，合計共4,631.34坪，每坪單價約70～71萬元，交易金額共35.47億元，預計處分利潤率約

momo湖口物流園區動土！總開發量體8.8萬坪 預計2029年啟用

台灣電商物流競爭進入基礎建設決勝期，倉網密度與區位布局已成為平台履約能力的核心門檻。momo富邦媒（8454）攜手富邦人壽、共同投資打造新一代智慧物流園區，新設的湖口物流園區6日舉行動土典禮，以總開發

富邦人壽湖口物流園區開工動土 規劃大型物流園區、2029年完工

經濟部、新竹縣政府與富邦人壽6日舉行「富邦人壽湖口物流園區」開工動土典禮，經濟部商業發展署署長蘇文玲、新竹縣祕書長李安妤、富邦人壽董事長林福星代表出席。富邦人壽響應並配合中央與地方政策，2023年4月

全球僅約10家 長榮航空連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空肯定

長榮航空（2618）在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，不但連續11年蟬聯此殊榮，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。

少子化、AI雙夾擊 PwC Taiwan年砸2.5億元培育人才

在AI快速發展、少子化加劇下，專業服務業面臨激烈人才競爭，會計師事務所過去「高工時」的刻板印象，也讓年輕世代在投入職場前更加審慎。面對產業變局，PwC Taiwan選擇以長期布局回應，不僅導入AI提升

連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空 長榮航空服務實力再獲肯定

長榮航空（2618）在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，連續11年蟬聯，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。