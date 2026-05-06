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台灣森那美起亞估新車市場42萬輛 看好C-SUV和油電車

中央社／ 台北6日電

Kia總代理台灣森那美起亞汽車今天預估，今年台灣新車市場掛牌數（不含重型商用車）約41萬輛至42萬輛，可較2025年小幅成長，主要是新車款持續導入，小型跨界休旅車（C-SUV）和油電混合車款持續成為新車市場助力。

台灣森那美起亞下午舉行Kia油電休旅The newSportage新車發布會，宣布在台全新上市，台灣森那美起亞表示，The new Sportage目標今年在台銷售5000輛，今年在台整體銷售目標1.1萬輛，較2025年約1萬600輛成長。

觀察今年前4月台灣車市，台灣森那美起亞行銷副總經理李家易指出，儘管前4月台灣新車市場掛牌數較2025年同期下滑約4%，不過在小型跨界休旅車級距市場（C-SUV）逆勢成長3.4%，占前4月台灣新車累計掛牌數比重約28%，是所有級距車款比重最大；此外，油電混合車前4月累計銷售數較去年同期成長15.5%，每3輛新車就有超過1輛是油電混合車。

李家易指出，台灣森那美起亞今年持續在台灣擴大油電混合車比重，進一步達到Kia總部設定目標，預期小型跨界休旅車級距占台灣今年整體新車銷售數比重，有機會突破3成。

在新據點布局，李家易表示，上半年將有2至3個據點新增或是升級，包括嘉義、台南永康、新北新莊等地。

根據統計，今年前4月台灣新車掛牌數累計至12.78萬輛，較2025年同期13.27萬輛微減3.7%。

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