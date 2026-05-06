momo湖口物流園區動土！總開發量體8.8萬坪 預計2029年啟用

台灣電商物流競爭進入基礎建設決勝期，倉網密度與區位布局已成為平台履約能力的核心門檻。momo富邦媒（8454）攜手富邦人壽、共同投資打造新一代智慧物流園區，新設的湖口物流園區6日舉行動土典禮，以總開發量體8.8萬坪、三棟涵蓋自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型設施，在桃竹苗核心物流廊道完成關鍵布點，預計2029年完工啟用。

momo表示，新園區完成後，強化北台灣倉網韌性的，也是富邦集團旗下資源協作、共同提升電商履約競爭力的具體實踐。看好湖口物流園區緊鄰國道一號湖口交流道與桃園國際機場約40公里，坐落北台灣最具戰略縱深的物流廊道，一舉串聯桃竹苗與大台北消費圈，並具備跨境商品進出的國際物流銜接條件。在電商市場競爭持續升溫的環境下，湖口節點的加入不只填補momo現有倉網的區域覆蓋缺口，更在高周轉商品、大型商品、跨境品類的調度鏈上形成結構性優勢這類基於區位與量體的物流能力，既需要長期持續投入，也將直接轉化為消費者端可感知的服務差異。

湖口物流園區規劃導入自動化倉儲設備、輸送分揀線及智慧倉儲管理系統，以數據驅動庫存配置、訂單分流與作業管理的全流程優化。園區啟用後，預計可提升倉儲處理量逾三成。momo將具備在大促高峰期間吸收訂單爆量、同時維持服務水準的系統性能力，而非依賴人力擴充或臨時調度的短期應急，拉高平台面對競爭時的訂單承載上限與履約韌性。

momo富邦媒總經理谷元宏表示，電商競爭已進入基礎建設競爭的階段。一個在關鍵區位深耕多年、持續投入智慧化升級的物流體系，是平台長期競爭力最穩固的基礎。湖口物流園區是momo為下一階段市場競爭預作部署的長期投資，也是對消費者做出的承諾，總是有能力在對的時間、把對的商品送到消費者手上。