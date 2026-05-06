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富邦人壽湖口物流園區開工動土 規劃大型物流園區、2029年完工

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
富邦人壽湖口物流園區6日舉行開工動土典禮。富邦人壽／提供
富邦人壽湖口物流園區6日舉行開工動土典禮。富邦人壽／提供

經濟部、新竹縣政府與富邦人壽6日舉行「富邦人壽湖口物流園區」開工動土典禮，經濟部商業發展署署長蘇文玲、新竹縣祕書長李安妤、富邦人壽董事長林福星代表出席。富邦人壽響應並配合中央與地方政策，2023年4月購入位於新竹工業區約2萬坪的土地，規劃興建三棟包含自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型物流園區，總開發物流量體高達8.8萬坪；基地座落位置交通便利，距離湖口交流道300公尺，距離桃園國際機場也僅40公里，預計2029年完工。

林福星表示，富邦人壽長期深耕綠色金融、環境保育與社會關懷，並積極參與重要公共建設，本案是以民間自行規劃參與公共建設的BOO方式進行，由富邦人壽出資，並承租給富邦媒體科技股份有限公司（8454）營運，可望成為新竹湖口地區新亮點。

自有資金投入公共建設 創造近800個就業機會

富邦人壽觀察到在台灣產業物流策略的布局、後疫情時代消費趨勢的變化，決定以穩健自有資金投入物流中心的公共建設，帶動電商商業交易產值，活絡就業市場，強化物流冷鏈倉儲的供給，兼顧公共利益及產業發展，開創政府、保險業及物流產業等多贏局面。

富壽表示，本案能順利推動，要特別感謝經濟部商業發展署的指導與支持，使得本案可以透過開發創造的公共利益，有效降低物流運輸總碳排量與運送成本，並且透過自動化倉儲的供給，協助電商業者提升揀貨正確率及作業效率，帶來產業示範效果，吸引更多企業投入建置新式倉儲，促進電商與新竹縣市的農漁業發展，亦將聘用在地人才，創造近800個就業機會。

導入多項節能減碳設計 目標黃金級永續建築

在建築設計部分，本案邀請到國內知名的大矩聯合建築師事務所進行規劃設計與監造，導入多項節能減碳建築設計，並規劃申請綠建築黃金級及智慧建築標章，用實際行動落實ESG目標，以低碳、影響策略實踐富邦永續承諾的決心，積極完成本新建工程。

富邦人壽 物流 經濟部

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