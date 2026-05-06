掌握電力！產官學齊聚探討AI時代城市與產業電力布局關鍵

在全球AI算力快速擴張、能源轉型加速推進的趨勢下，電力已從傳統的基礎設施，蛻變為左右城市發展與產業布局的核心關鍵。5日，台灣電力與能源工程協會攜手《今周刊》共同舉辦「2026今周刊電力能源論壇」，以「掌握電力 翻轉未來競爭力」為主題，廣邀產官學界代表齊聚一堂，針對AI浪潮下的電力供需挑戰、系統韌性與城市規劃等議題，進行深入而充實的交流。

台灣電力與能源工程協會自成立以來，以推動電力安全、穩定與智慧管理為核心使命，透過政策建言、產學研發合作及人才培訓，致力構建產業交流平台、縮小產學落差，並積極建立產業人才庫。今年適逢協會邁入第九周年。回顧九年來的耕耘歷程，理事長劉文雄指出，能源轉型是全民共同承擔的責任，而協會正是在這樣的信念下，一步一步凝聚各界共識、推動制度建構，走到了今天。

在本次論壇的主題演講中，劉文雄理事長進一步闡述對台灣電力未來的核心主張。他指出，隨著電力系統由單向供給轉向整合供需的運作模式，未來供電穩定的關鍵，在於落實「整合資源規劃（IRP）」，同時兼顧發電、電網與需求端管理三個面向。在分散式能源與智慧電網加速發展的背景下，用電者也將跳脫傳統「消費者」角色，轉型為可參與電力調度的「產銷者」。劉理事長強調，電力能源產業正快速邁向高度科技整合的新階段，必須融合工程、ICT與制度等多元能力，在供電穩定、環境永續與經濟效益之間取得動態平衡，期盼各界攜手為台灣電力系統的韌性與永續共同盡力。

台灣電力公司董事長曾文生於致詞中指出，AI與半導體產業的快速發展，使台灣供電系統正面臨前所未有的轉型挑戰。他強調電力是國力與城市競爭力的具體展現，未來必須從用電需求、都市規劃與產業供應鏈三個面向整體思考，並期盼地方政府與各界共同推動電力建設，形成「算力與電力」相互配合的雙贏模式。

在AI資料中心與高效能運算需求急速攀升的背景下，國科會政務副主任委員林法正指出，AI用電需求呈跳躍式成長，供給端除須強化電源開發，更需確保電力裕度與區域供需平衡。台電副總經理鄭慶鴻、經濟部能源署署長吳志偉及成功大學電機系教授張簡樂仁也一致強調，面對電力資源有限的現實，應透過政策工具、燃料配置與資源整合機制，全面提升電力使用效率。

在電網建設與城市規劃整合方面，本會創會理事長盧展南提醒，「有電源卻送不到用戶端」將成為必須正視的核心挑戰，電網建設須提早納入都市計畫並與產業布局同步規劃。台電副總經理劉建勳、行政院公共工程委員會副主委李怡德及大亞集團董事長沈尚弘也指出，都會區電網建設面臨用地取得與社會溝通的雙重壓力，若未能提前布局，將直接衝擊產業投資與城市長遠發展。

與會專家亦一致認同，電力穩定除仰賴電源與電網建設外，完整的本土供應鏈與技術人才體系同樣不可或缺，尤其在全球重電設備需求升溫之際，強化本土能量已成當務之急。

綜合這次論壇各方觀點，在AI與高算力產業趨勢驅動下，電力供應能力正逐步成為城市競爭力與產業選址的決定性因素。台灣電力與能源工程協會邁入第九周年，將帶著這份初衷持續前行，期望藉由本次論壇凝聚更多共識，為後續政策規劃與產業布局提供堅實的參考力量。