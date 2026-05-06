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光陽推母親節專案搶市 Laddi 115強打47,500元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
光陽董事長柯俊斌親自出席光陽G7媒體試乘會。業者提供
光陽董事長柯俊斌親自出席光陽G7媒體試乘會。業者提供

光陽董事長柯俊斌領軍衝銷售，新K1銷售傳捷報，再度蟬聯同級車款第一名；瞄準母親節送禮商機，推出光陽新推淑女車款Laddi 115強打47,500元；光陽董事長柯俊斌親自出席光陽G7媒體試乘會。

光陽董座柯俊斌表示，4月分春雨讓機車市場略降，但光陽K1銷量逆勢成長到5,002台(K1 150雙碟版)，這個表現也成為4月的第一名，同時也是1月至4月累計的第一名。隨著母親節檔期到來，光陽新款淑女車誠意推出母親節專屬優惠，獻給媽媽最好的Laddi 115。

機車市場進入第2季銷售熱區，KYMCO光陽在主力車款帶動，新K1系列銷售持續火熱，爆發式成長助攻光陽總市占，4月繳出亮眼成績。

Laddi 115「天真有禮」母親節限時優惠汰舊換新最低價只要47,500元，有興趣的消費者請即刻至KYMCO全台經銷據點預約賞車。

最新戰報顯示，光陽新K1 150繼續蟬聯「單機種2026年４月銷售總冠軍」。隨著母親節檔期到來，光陽向媽媽推薦新款淑女車Laddi 115「47,500元(不含牌險)」，主打超輕巧、超省油又省力與實用性，鎖定日常代步與家庭使用需求。

光陽4月成績達27.3%(扣除電動車為28%)，品牌銷量16,617台，挺升力度強勁。光陽全新明星車款新K1特仕版主打「雙碟雙避震、飛利浦LED大燈+LCD液晶螢幕」超強配備大受市場歡迎，一舉奪下3月銷售總冠軍。

4月競爭激烈，新K1特仕版仍勢如破竹，150單機種合計5,858台，再度蟬連單機種銷量冠軍寶座。光陽歷屆通勤神車有口皆碑，此次新K1上市不到半年再創巔峰，新K1總領牌數已高達22,344台，累訂突破2萬4千台。

光陽Laddi 115「懶人包資訊」，「Laddi 115」專為女性消費者設計，標榜搭載全新「德國噴射科技」同時享有「市場獨家四年噴射元件保固」；全新的高效環保新動力超群表現出「同級最大馬力9.1ps」領先競品；「Laddi 115」有60.4 km/L「同級最省油」最省荷包、另有6.6公升超大油箱「同級最大油箱」不用常跑加油站最省心；「Laddi 115」僅有95 kg車身輕巧好牽「同級最輕巧」，以及最體貼女性的320mm超大腳踏空間強調「同級最大最好載」。

母親節 光陽

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