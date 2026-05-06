少子化、AI雙夾擊 PwC Taiwan年砸2.5億元培育人才

在AI快速發展、少子化加劇下，專業服務業面臨激烈人才競爭，會計師事務所過去「高工時」的刻板印象，也讓年輕世代在投入職場前更加審慎。面對產業變局，PwC Taiwan選擇以長期布局回應，不僅導入AI提升效率，更持續加碼人才培育與員工體驗，希望打造兼具專業成長、信任感與支持系統的學習型職場，實踐「Grow here. Go further.」的人才發展願景。

徐聖忠表示，人才始終是事務所最重要的資產。即使AI能協助提升工作效率，但專業人士所具備的信任感、判斷力與溫度，仍無法被科技取代。真正讓客戶安心、讓團隊持續前進的核心，依舊是人與人之間的理解與連結。因此，PwC Taiwan在推動AI應用的同時，也同步思考如何協助同仁在快速變動的環境中持續累積專業能力與心理韌性，更安心面對未來挑戰。

根據PwC Taiwan統計，近一年投入人才訓練的經費約達新台幣2.51億元，累計年均訓練時數約26.9萬小時。PwC Taiwan指出，這些資源投入不只是為了提升專業能力與數位技能，更希望讓每位同仁都能清楚看見自己的成長軌跡，理解學習與職涯發展、產業趨勢之間的連結。

除了專業與數位能力培養外，PwC Taiwan近年也持續強化同仁的心理韌性與內在成長。事務所舉辦多場人文講座，邀請不同領域人士分享人生與職涯經歷，透過貼近人心的故事，陪伴同仁在高壓與快速變動的工作環境中，學習面對挫折、調適情緒，建立更穩定的內在力量。

曾博昇指出，在AI時代，除了專業能力外，持續學習、有效溝通，以及在壓力下維持韌性的能力，才是人才不被取代的關鍵。因此，PwC Taiwan將學習力、溝通力、數位力及心理韌性視為人才發展核心，並透過教練文化、跨世代理解與心理安全感建立，打造能安心提問、勇於嘗試、彼此支持的職場環境。

曾博昇強調，投資人才與員工體驗，不只是因應AI浪潮與少子化挑戰的策略，更是PwC Taiwan對人才的長期承諾。未來也將持續以學習為核心，吸引並培育優秀人才，透過更多元且具溫度的學習環境，陪伴同仁扎根成長，走向更寬廣的職涯舞台。