離岸風電3-3期掀變數 安永：企業綠電採購站上三叉路口

AI與永續減碳需求同步升溫，企業綠電需求正快速增加，綠電也從過去的「加分選項」，變成企業維持供應鏈競爭力的「基本配備」。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理劉安凱指出，隨著離岸風電3-3期選商規則正式公告，市場出現新變數，2026年將成為企業綠電採購的關鍵年。企業目前正面臨三條不同採購路徑，如何在價格、供應穩定性與減碳時程間取得平衡，將影響未來長期競爭力。

劉安凱表示，AI浪潮帶動全球半導體、電子產業與資料中心用電需求暴增，台灣又位居全球半導體供應鏈核心，使企業用電壓力持續升高；另一方面，國際供應鏈對減碳要求也愈來愈嚴格，企業若無法提高綠電使用比例，未來恐面臨接單壓力。

除了AI與減碳兩大驅動力，今年離岸風電3-3期選商規則也成為市場關注焦點。相關規則於3月27日公告，4月1日即啟動收件，由於規則調整幅度大、時程緊湊，讓開發商與用電企業都高度關注後續發展。

劉安凱指出，在綠電供給仍相對有限、需求卻快速攀升的情況下，企業已站上影響未來競爭力的重要決策路口。尤其面對3-3期帶來的市場波動，企業除了比較價格，更應評估供電穩定性、供應時程是否符合自身減碳規畫，以及潛在的不確定風險。

第一種路徑，是先以太陽能或其他新興能源進行分散式、小量採購。許多企業初期布局綠電時，會選擇較容易取得的太陽光電，或地熱、小水力等新興能源，以降低集中採購風險。這類方式具彈性、門檻較低，但較適合用電量不高、也不需要24小時穩定供電的中小企業。

不過，對於大型用電企業而言，若未來希望取得穩定且大量的綠電供應，離岸風電仍是目前台灣少數能提供大規模、長時間穩定供電的綠電來源。

第二種路徑，則是觀望離岸風電3-3期是否能帶來更便宜的綠電價格。市場普遍期待，在國產化政策鬆綁後，3-3期綠電價格有機會比3-2期更具競爭力，因此部分中大型企業選擇暫緩採購、先觀察市場變化。

但劉安凱提醒，3-3期仍存在不少不確定因素，包括選商規則部分內容仍有灰色空間，可能增加財務試算與融資難度；再加上選商時程調整，也可能影響業者投標意願。此外，可開發場域有限，實際可開發量體仍有變數。

他也指出，在ESG評比壓力與全球通膨影響下，3-3期開發成本未必會下降，最終綠電售價也仍存在不確定性。對於已有明確減碳時程的大型企業而言，若選擇持續觀望，反而可能增加後續風險。

第三種路徑，則是直接布局已較成熟的離岸風電3-2期。由於3-2期已完成選商，並陸續進入企業購電合約（CPPA）洽談階段，相較3-3期，其併網時間更明確、開發進度與成本也較可預期，有助企業提前規畫2030減碳目標與供應鏈查核需求。

此外，隨著政府、開發商與金融機構逐漸建立合作模式，銀行對離岸風電CPPA的接受度與融資機制也愈趨成熟，未來購電企業的信用評等門檻有機會適度放寬，讓更多中大型企業能參與離岸風電採購。

劉安凱認為，在綠電已成為企業接單能力與供應鏈競爭力的重要資產下，企業應優先布局供應穩定、成本結構較清楚的綠電來源，建立中短期減碳基礎。同時，若能透過3-2期提前累積與開發商合作經驗，未來在爭取3-3期等後續綠電資源時，也更有機會取得優先議約資格，增加長期能源配置彈性。