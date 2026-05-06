醣經濟發酵！永豐餘再奪循環經濟獎 能源自給與非塑材料雙引擎

面對全球氣候變遷與淨零轉型浪潮，永豐餘以「醣經濟」為核心深耕低碳製程、低耗能生產與非塑材料研發，持續累積循環經濟實績，於6日舉辦的第六屆「臺灣循環經濟獎」頒獎典禮上，永豐餘再度獲獎，連續兩年蟬聯「企業獎之傑出獎」，展現於永續轉型的厚實基礎與穩健成果。

立基全循環經濟體系，永豐餘實踐永豐餘學院院長何壽川所倡議的「醣經濟」理念，聚焦「能源轉型」與「材料創新」兩大主軸，強化再生能源布局與能源自給率，推動低碳生產。旗下工紙紙器、林漿紙與消費品三大事業群於臺灣廠區的替代能源（生質能與替代燃料）投入比例達40.6%，水資源重複利用率平均逾90%，廢棄物資源化比例達93.1%，展現高度資源循環效率。

永豐餘表示，企業轉型動能來自三大核心架構：以生質能為基礎的「三態綠電」（固態代煤、液態木質素、氣態沼氣）、驅動產品升級的「三新材料」（材料創新、研發創新、拓展新市場），以及與自然共生的「三色碳匯」（綠碳、黃碳、青碳）。三者相互支撐，逐步建構氣候科技產業布局，朝「讓碳成為資產，讓企業根植於環境永續」的長期願景邁進。

在能源布局上，永豐餘善用造紙產業的生質能特性，積極布局固態的代煤燃料、液態的木質素發電與氣態的沼氣發電。其中，沼氣發電的厭氧能資源化處理已成功轉化為可輸出的技術服務。面對廚餘、水肥等都市有機廢棄物的處理難題，永豐餘以成熟的厭氧技術主動承擔公共責任，為地方政府提供兼具減廢與創能的整合解方。近期已攜手桃園市政府，協助龜山水資源回收中心原地升級為綠能中心。透過厭氧處理技術，僅需4小時即可將廢水中的有機物轉化為甲烷濃度高達83%的沼氣，並進一步轉為綠電。並設置兩座各400kW發電機組，年發電量約640萬度，同步實現污泥減量40%、年減碳逾7,000噸CO₂e，創下「創能、減廢、減碳」三重效益。

在材料創新上，永豐餘以「三新策略」推動材料創新、研發創新與拓展新市場，建立永續材料的技術護城河，讓醣材料融入食、衣、住、行各個生活面向，從源頭降低碳足跡，使每一項纖維產品成為固碳的載體，逐步實現「以醣代塑」的願景。此外，永豐餘亦從自然生態出發，建構「三色碳匯」體系，透過制度化森林經營（綠碳）、提升土壤有機質（黃碳），以及濕地復育與保護（青碳），三路並進、協同強化生態系服務功能，落實「順應自然，通往永續」的核心經營理念。

展望未來，永豐餘持續導入智慧能源系統，整合微電網與儲能設施，創造綠電加值效益，提升廠區能源韌性，並結合材料科技與AI智慧製造，強化永續競爭力。隨著「碳有價」時代正式來臨，永豐餘以循環經濟的思維將有限資源轉化為長期競爭力，積極開創企業與環境共好共榮的新價值，在氣候挑戰中走出一條兼顧產業發展與地球永續的嶄新道路。