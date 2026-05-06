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房市震盪…這類產品普遍跌價 台南最慘重挫近15%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整實價登錄資料，第1季六都中高達四都的公寓物件呈現跌幅，顯見無電梯產品成這波打房重災區；另可發現，六都中僅台北、高雄的各類產品平均總價均呈漲勢。住商機構／提供
住商機構彙整實價登錄資料，第1季六都中高達四都的公寓物件呈現跌幅，顯見無電梯產品成這波打房重災區；另可發現，六都中僅台北、高雄的各類產品平均總價均呈漲勢。住商機構／提供

住商機構彙整實價登錄資料，第1季六都中高達四都的公寓物件呈現跌幅，顯見無電梯產品成這波打房重災區；另可發現，六都中僅台北高雄的各類產品平均總價均呈漲勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，公寓型物件本身有無電梯、無物業管理等劣勢，較不受目前市場主力的年輕族群青睞，加上公寓物件普遍高屋齡，如位處蛋白區，在銀行鑑價多有折扣。

不過，賴志昶表示，數據可發現台北或高雄市成屋物件，無論公寓、華廈與大樓等類型產品，則憑藉著親民房價、更實際的權狀坪數以及未來改建前景性，加上在地機能成熟加持，令各類產品價格亦更有調漲空間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台北與高雄兩市為北台灣、南台灣發展核心，能在此波市場盤整中展現抗跌特性，顯示在房市政策變動下，高資產與置產族群展現出明顯的避險意識，買盤回歸正蛋黃區的趨勢相當明顯。

徐佳馨指出，未來房市強者恆強的態勢明確，購屋族在挑選物件時，除評估自身財務能力，地段發展性與產品未來性，將是抗跌保值關鍵。

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