北車商場案爭議延燒！台鐵：5月24日前回覆、微風同步發聲明

北車商場經營權爭議持續延燒。由於先前評選結果疑似遭外流與評選委員爭議，原經營者微風集團已向台鐵提出異議申訴；台鐵公司6日表示，預計將於5月24日前回覆處理。對此，微風方面今日亦發布聲明，全文如下：

針對台灣鐵路公司馮輝昇總經理6日就異議程序之說明，本集團表示尊重，並已於5月4日依規定補正並重新提出異議申請，現已正式進入法定爭議處理程序。

本案目前僅由本集團提出異議，原因在於本集團對於評選過程中出現之多項疑義，基於事實與責任，有必要提出具體質疑。倘若評選程序確屬公正且無瑕疵，相關異議自難成立，亦應可經由審查程序加以釐清。

然而，本次說明內容多著重於程序性事項，對於外界所關注之實質爭議，包括評選結果於正式公告前即已流通、評審委員是否涉及應迴避而未迴避之情形，以及具相關專業背景之評審委員未全程參與評選等問題，尚未見具體說明。

在上述重大爭議尚未釐清前，本集團亦正式呼籲台鐵於完成議約及簽約前，審慎評估相關風險，暫緩最終簽約程序，以避免後續產生不可回復之法律與程序爭議。

期待台鐵於法定期間內之回覆，能就上述爭議提出具體說明，以釐清社會疑慮，並維護本案之程序正當性。本集團亦將持續依相關法定程序，維護自身權益。