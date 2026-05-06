快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航董事會通過高層人事任命案 邱彰信接任台灣虎航總經理

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航今天召開董事會，正式宣布通過高層人事任命案，由邱彰信接任台灣虎航總經理，並將於7日正式履新。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今天召開董事會，正式宣布通過高層人事任命案，由邱彰信接任台灣虎航總經理，並將於7日正式履新。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今天召開董事會，正式宣布通過高層人事任命案，由現任華航聯合管制處處長邱彰信接任台灣虎航總經理，並將於明天正式履新。同時，董事會也通過2026年第一季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效。

台灣虎航指出，面對全球航空業高度專業化與多變的競爭環境，董事長黃世惠曾在去年股東常會上透露，因航空產業對領導者的要求跨越了飛安、修護、財務、營運及勞資關係等多重面向，專業人才極其難求。董事會為確保找到最理想的掌舵者不惜拉長尋才週期，最終確定由在航空產業擁有超過25年資歷的專業經理人邱彰信接任總經理一職。

台灣虎航董事長黃世惠表示，邱總經理不僅具備深厚的航空專業底蘊，其管理經驗與對市場的敏銳度，正是台灣虎航邁向下一個階段所需的關鍵即戰力。很高興能邀請邱總經理加入管理團隊，相信未來一定能帶領台灣虎航開創成長高峰且持續優化企業營運績效。

台灣虎航說明，新任總經理邱彰信先生擁有澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）應用財金學碩士學位，曾先後在中華航空不同單位任職，包括公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理、聯合管制處處長，也外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理等要職。在華航總公司及分公司皆負責重要業務，具豐富的實戰經驗，於航空產業資歷完整。

台灣虎航 邱彰信 華航

延伸閱讀

奇美傳承 許文龍獨子許家彰掌舵

NBA／公牛重建寄託39歲操盤專家 昔選秀眼光、交易手腕受矚目

捷迅達拉斯保稅倉營運 看好台灣AI出貨暢旺

神準增資越南 擴大越南布局

相關新聞

超過25年資歷！台灣虎航宣布邱彰信接任總經理 7日正式履新

台灣虎航（6757）6日召開董事會，正式宣布通過高層人事任命案，由在航空產業擁有超過25年資歷的專業經理人邱彰信接任總經理一職，並將於7日正式履新。

彰化員林黃金帝國快拆完 公辦都更將啟動招商

彰化縣員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新拆除重建，歷經一年的拆除工程已近尾聲，即日起到5月29日辦理評選文件草案公開閱覽，預計下半年啟動招商，將重建住商合一大樓，將再成為員林新地標。

連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空 長榮航空服務實力再獲肯定

長榮航空（2618）在2026年全球航空公司星級評鑑中，再度榮獲SKYTRAX五星級航空公司的肯定，連續11年蟬聯，同時也是獲得SKYTRAX五星級航空次數最多的國籍航空公司。

醣經濟發酵！永豐餘再奪循環經濟獎 能源自給與非塑材料雙引擎

面對全球氣候變遷與淨零轉型浪潮，永豐餘以「醣經濟」為核心深耕低碳製程、低耗能生產與非塑材料研發，持續累積循環經濟實績，於6日舉辦的第六屆「臺灣循環經濟獎」頒獎典禮上，永豐餘再度獲獎，連續兩年蟬聯「企業

房市震盪…這類產品普遍跌價 台南最慘重挫近15%

住商機構彙整實價登錄資料，第1季六都中高達四都的公寓物件呈現跌幅，顯見無電梯產品成這波打房重災區；另可發現，六都中僅台北、高雄的各類產品平均總價均呈漲勢。

北車商場案爭議延燒！台鐵：5月24日前回覆、微風同步發聲明

北車商場經營權爭議持續延燒。由於先前評選結果疑似遭外流與評選委員爭議，原經營者微風集團已向台鐵提出異議申訴；台鐵公司6日表示，預計將於5月24日前回覆處理。對此，微風方面今日亦發布聲明，全文如下：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。