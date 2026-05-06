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北車商場標案爭議！微風重新提出異議申請 籲台鐵暫緩簽約
微風集團對台鐵北車商場標案再出招。微風6日發表聲明指出，已於5月4日依規定補正並重新提出異議申請，案件已正式進入法定爭議處理程序，並呼籲台鐵在爭議釐清前暫緩議約與簽約，以避免後續法律風險擴大。
微風表示，本案目前僅由其提出異議，主因在於評選過程中存在多項疑點，基於事實與責任，有必要提出具體質疑。若評選程序確實公正、並無瑕疵，相關爭議也可透過審查機制釐清。
微風指出，現行對外說明多著重於程序性事項，對於外界關注的實質爭議，包括評選結果於正式公告前即已流通、評審委員是否涉及應迴避而未迴避情形，以及具相關專業背景之評審委員未全程參與評選等問題，尚未見具體說明。
微風強調，在上述爭議尚未釐清前，已呼籲台鐵於完成議約及簽約前審慎評估相關風險，並暫緩最終簽約程序，以避免後續產生不可回復之法律與程序爭議。
微風表示，將持續依相關法定程序維護自身權益，並期待台鐵於法定期間內就相關爭議提出具體說明，以釐清社會疑慮並維護本案程序正當性。
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