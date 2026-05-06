銷售策略變了 「華固譽誠」沒有接待中心、半年賣近百億 代銷點破關鍵

新聯陽實業機構副總邱俊陽6日表示，雖然第七波信用管制措施後，新屋市場買氣平淡，不過仔細觀察，市場分化加劇，「個案表現」、「區域買氣」落差相當大，如雙北市買氣相對持穩，不過中南部則呈現成交量急縮情況，而在交易量大幅萎縮下，部分新開案的建案也出現「開價回調」的現象，至於已賣一段時間的在線新案就出現送家電、送裝潢等變相降價的「優惠方案」。

邱俊楊指出，當前新屋市場「分化」表現相當明顯，包括區域、建案等銷售差距相當大。

他舉例，以去年11月開賣至今，位於央北重劃區的「華固譽誠」來說，該案未搭接待中心，而是選擇直接在新聯陽北市敦化南路總部開賣，但半年不到，已去化高達八成、近百億元量體。

邱俊陽表示，預售屋不設接待中心銷售，不是頭一遭，像是之前華固建設「吾雙」建案，當初銷售也是直接在華固建設辦公大樓的16樓開賣，銷售也相當順利，目前僅剩個位數；他強調，現在是網路世界無遠弗屆，搭接待中心銷售預售屋不再是單一選項，反觀新建案若具備「高綜效實力」，就會獲得自住買盤青睞。包括區域供需、建案地段，規劃設計，建商品牌力、新案開價等，高均質實力的新建案就會獲得買方認同。

基地面積逾1,500坪的「華固譽誠」，位於新北市新店區央北二路、中山路交叉口，建案為三面臨路、共346戶，其中店面10戶、住宅336戶，為地上23樓、地下五樓之住宅大樓；全案規劃26、38、46坪，銷售主力為三房，每坪開價95~105萬元。

據實價登錄網，「華固譽誠」每坪成交價落89.77~101.14萬元間，過去一年每坪成交均價達94.4萬元，全案346戶在實價登錄已揭露237戶。

全案扣除地主戶後，「華固譽誠」可對外銷售金額約120億元；邱俊陽指出，由於已售戶數到實價揭露有一個月左右的時間落差，實際上目前全案銷售逾250戶，已售戶數將在之後陸續揭露。

負責銷售作業的新聯陽分析，在當前新屋市場買氣平淡的氛圍中，「華固譽誠」不僅未搭接待中心，直接在新聯陽總部銷售卻絲毫未影響買氣，主因央北重劃區目前一線品牌建商如國美、潤泰等，品牌建商的二手轉手成屋戶別每坪開價多超過百萬元，相較之下，品牌實力強的華固建設每坪開價僅95~105萬元，開價相對實惠，且央北重劃區已開發達八成，目前線上鮮少同時間競爭個案，加上產品規劃相當符合自住客需求，因此吸引在地買盤出手。

邱俊陽表示，「華固譽誠」在地客高達五、六成，又以大南區為主，如新店、文山、中永和等；客群部分以首購、首換族為主、其中也有不少是父母親買給小孩。

展望下半年，邱俊陽認為，目前新屋市場不論區域和建案買氣、「分化」相當明顯，在市場買氣落差大之下，下半年預售市場以持平看待，雙北市買氣會優於中南部；另外，這波台股表現亮眼，按照過去經驗，通常股市好、半年後房市也會受益，依照目前國內經濟表現亮眼，推升台股持續創新高，接下來的房市表現不看淡。