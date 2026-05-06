台塑便利家深化源頭減量 奪循環經濟獎年度典範、5月啟動新機擴大布建

台塑（1301）集團永續布局再傳捷報，台塑生醫旗下綠色新創「台塑便利家環保科技」憑藉首創的「洗劑智慧補充站」商模，於中華經濟研究院主辦之「2026臺灣循環經濟獎」中脫穎而出，勇奪創新服務類最高榮譽—「年度典範獎」。評審團一致肯定其在循環經濟模式上的開創性貢獻，更具備全球輸出的商業示範價值。

頒獎典禮今日隆重舉行，由台塑便利家董事同時也為台塑便利家母公司台塑生醫總經理劉慧啟代表領獎。劉慧啟表示：「這座獎項是對台塑便利家過去三年努力的最佳肯定。我們成功將循環經濟從口號帶入民眾生活圈。這不只是嶄新商業模式的成功，更是一場守護土地的消費革命！我們要讓預防醫學不僅落實於人，更要實現於這片土地。」

台塑便利家自2022年成立，針對傳統洗劑「一次性包裝」造成的資源浪費，提出「只要乾淨，不要包裝」的核心主張，推動洗劑自動補充站的全台設置，消費者自備容器即可「按需購買」；並搭配「5 For 5」的推動策略，以「5元起跳」的銅板價門檻，回饋消費者高品質的環保標章洗劑，將永續、方便、品質、價格與趣味等五大核心價值落實於民眾日常。

經過三年努力，台塑便利家已成功建構具規模化運營能力的洗劑自動補充站品牌，並於全台布建超過345座站點，進駐全家超商、家樂福、郵局、企業及校園宿舍等，解決綠色消費「最後一哩路」。

為深化影響力，台塑便利家戰略結盟智慧回收領導品牌「ECOCO 宜可可」，整合「源頭減量」(洗劑自動補充站)與「末端回收」(塑膠瓶自助回收機)，建構全台唯一的雙循環智慧生態系。

台塑便利家的環境影響力每年可直接減少約85.7萬個塑膠空瓶（約72公噸塑膠廢棄物），減少169.17公噸二氧化碳排放，減碳實績相當於種植超過14,000棵樹！ECOCO塑膠瓶自助回收機，一年回收超過3,115萬支瓶罐，達到150萬次交易，台塑便利家總經理李漢揚表示「從源頭減量到末端回收，台塑便利家真正建構永續環境的正向增長雙循環飛輪」。

母公司台塑生醫總經理劉慧啟表示，「洗劑自動補充站市場正全面由單一品項、基礎型設備轉向多劑型、智慧化、數據化的運營模式」。台塑便利家憑藉 345 座站點的實戰經驗，進一步成功研發出全台第一座四劑型補充站「水精靈」，技術能力已領先亞洲並媲美歐美同質性機台。

台塑便利家並於2025年第4季展開新機轉型計畫，以全新四合一機型「水精靈」逐步取代基礎型機台。劉慧啟總經理表示首批布建的「水精靈」，在營收表現上較舊型機台成長超過 33%，不僅滿足消費者的多樣需求，也更提升該循環經濟商模的經營效益。

榮獲年度典範獎是擴大版圖的起點，台塑便利家宣布將於今年5月正式啟動「水精靈」大規模全台建置，目標2027年前將全台水精靈站點推升至850台，最終目標達成1,200座站點。

此次榮獲「2026臺灣循環經濟獎」創新服務類年度典範獎的肯定，劉慧啟表示「台塑便利家將持續發揮模組化與智慧化優勢，不僅要把低碳消費場景帶入台灣各地，未來更將放眼國際，期盼成為亞洲無包裝市場發展的最重要推力，為全球永續發展貢獻來自台灣的創新解方」。