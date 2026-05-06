產學合作對接需求 機能襪知名廠商進學校找創意和培養人才

機能襪知名廠商sNug為了讓品牌更年輕化，近日主動找上明道中學合作，雙方簽訂產學合作備忘錄。由該校設計群與商業經營科透過專題實作模式，從設計發想、產品開發到行銷企畫，共同完成機能襪的生產和行銷。學校並希望學生從中完整參與產業流程，提升學用合一的實踐成效。

明道中學說，sNug是台灣同時榮獲多項國際設計大獎的襪業品牌，去年曾一舉獲得德國 iF 設計大獎和米蘭設計大獎金獎，前年亦曾獲法國設計獎和美國繆思設計大獎的金獎，在國內亦曾獲得台中市十大伴手禮首獎和MIT 微笑標章認證。

校方說，知道sNug有想要讓品牌進一步年輕化和符和時尚潮流的想法，在校友會牽線下，雙方開始合作。除了學校導入以真實產品開發為核心的產學課程，也由sNug的資深設計師親自向學生授課。目前由設計群負責襪款圖樣與包裝視覺設計，商經科學生則進行品牌定位、市場分析及行銷企畫撰寫，藉由專案導向學習（PBL），培養學生跨域整合與專案執行能力，並以參與全國專題實作競賽為階段性目標。

sNug執行長洪韶均感謝明道校友會居中協助，使企業能更精準對接學校教學需求，形成較為穩定的產學合作機制。她說，透過與學校合作，學生得以從創意發想到材料與製程理解，逐步建立完整產品開發觀念，對於產業未來人才培養具有正面意義。

校長陳炤華說，透過校友會引介企業資源，讓學生直接參與產品開發流程，有助於累積實務經驗。透過跨領域學習與產學連結，不僅提升學生設計、企畫與執行能力，也進一步強化學校、校友與產業三方之間的合作基礎。

sNug資深設計師到明道中學授課，教導設計理念。圖／明道中學提供