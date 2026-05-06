捷迅達拉斯保稅倉營運 看好台灣AI出貨暢旺

捷迅總經理孫鋼銀表示，今年目標首重優化獲利結構，改為加大滿足AI相關產品的客戶，為強化北美轉運競爭力，捷迅美國德州達拉斯保稅倉營運，也看好台灣AI出貨暢旺，台灣至美國運價每公斤已穩定突破新台幣300元。

孫鋼銀今天與媒體交流受訪表示，今年目標首重優化獲利結構，將發展重心由衝刺營收，調整為高附加價值服務項目，提升經營績效表現，首季藉此淘汰因國際競爭情勢下獲利偏低的部分客戶群，改為加大滿足AI相關周邊電子產品的客戶。

孫鋼銀表示，董事長顧城明今年3月底率領海內外各分公司高階主管，組隊赴美國德州參加達拉斯保稅倉儲（Bonded Warehouse）剪綵儀式，是深化美國市場的重要里程碑。展望今年，捷迅將持續擴展東南亞及美洲市場。

捷迅表示，達拉斯保稅倉啟用具有指標性意義，能滿足國際等級的電子客戶群，具備解決整段式國際供應鏈問題的能力，地點位於達拉斯機場監管區域內，實際面積占地13萬平方英呎，距達拉斯海關僅10分鐘車程。

捷迅指出，達拉斯是美國中部航空、陸運轉運樞紐的門戶地位，可縮短貨物清關與配送時程，可提供保稅功能，滿足客戶金流、物流、人流需求，更顧及精密供應鏈對於時效的高規格要求。

捷迅進一步指出，結合114年新設立西雅圖與其他北美中部、北美東部及加拿大等地的子公司據點，建構成完整的跨國物流網絡，提升捷迅於美加地區的能見度。

面對燃油成本上揚，航空公司自5月1日起調漲台灣貨物出口至歐美地區燃油附加費，從每公斤41元漲至81元，漲幅近翻倍。貨攬業者捷迅表示，5月燃油附加費漲至81元，是歷史新高水準。

孫鋼銀表示，台灣空運價格受惠AI需求暢旺，美國線與東南亞的價格一直優於其他地區，以中國至美國和台灣至美國的運價相比，價格至少高2成，台灣貨物出口至美國每公斤運價約新台幣220元到250元，加上燃油附加費81元，已突破300元；受惠AI出貨暢旺，高裝載率直通第2季。

捷迅首季營收14.56億元，季減35.56%， 年減24.75%，第1季每股盈餘（EPS）0.68元；董事會通過去年每股盈餘6.3元，將配發4.5元的現金股利，配發率71.43%。