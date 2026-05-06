Coupang 酷澎財報／擴大投資台灣 第1季新興業務 EBITDA 虧損擴大

Coupang酷澎公布今年第1季財報，在備受關注的台灣業務方面，Coupang酷澎強調物流速度，指出目前持續在台灣建立差異化的顧客體驗。自有的最後一哩物流配送系統已可穩定支援隔日到貨，目前已覆蓋大多數運量，且覆蓋範圍持續擴大。

Coupang酷澎表示，目前仍處於將「火箭速配」完整體驗引進台灣的初期階段，顧客反應相當正面。從用戶留存表現來看，台灣與韓國早期發展階段高度相似。強化了對台灣的長期信心，不論是在持續打造顧客WOW體驗，或是在已投入資本上創造具吸引力的報酬，信心皆持續提升。強調今年在台灣將持續致力於打造高品質的顧客體驗，並奠定長期穩健成長的基礎。

Coupang酷澎財務長Gaurav Anand在財報會議表示，包含台灣在內的新興業務（Developing Offerings）部分，第1季營收達13億美元，年增長28%；撇除匯率影響則成長25%，成長動能主要來自台灣的高速成長。但也因加強投資，EBITDA虧損增加至3.29億美元，較去年增加1.61億美元，預估本季相關部分的整體營收（撇除匯率影響）將成長9%至10%。

Coupang酷澎執行長金範錫（Bom Kim）解釋新興業務EBITDA虧損擴大原因，指出台灣市場正處於「早期階段」，考慮後進行長期投資，主要針對。網路優化、最後一哩路物流建設、供應鏈改進等部分。目前仍符合公司先前的預期。

Coupang酷澎第1季淨營收為85億美元，年增8%；產品商務（Product Commerce）營收為72億美元，年增4%，撇除匯率影響則成長5%；商務事業毛利為22億美元，年減1%，毛利率27%，年減2.28個百分點；新興業務（Developing Offerings）營收為13億美元，年增28%，撇除匯率影響則成長25%。活躍客戶數2,390萬人，年增2%，但季減3%，主要受數據外洩的資安事件效應影響。隨資安事件影響逐步淡化，全年營收成長動能可望持續提升。

上季Coupamg酷澎出現營業虧損2.42億美元，較去年同期轉為虧損，歸屬股東淨損2.66億美元。稀釋後每股淨損（EPS）0.15美元，調整後EBITDA 2,900萬美元，利潤率為0.3%（年減4.49個百分點）。金範錫在財報會議中坦言，去年底的資安事件造成用戶流失，但今年以來逐步回覆，到4月已將流失的用戶回補八成左右。上季的獲利也受到發放客戶抵用券（vouchers）的影響，將有少量影響延續到本季。