立委籲「勞權表現」掛鉤航權分配 民航局回應了

航空業勞動條件再度受到討論，立委建議，勞動條件不應僅是行政處罰，更應納入「航權分配」的考核標準。民航局長何淑萍表示，針對涉及勞權且具飛安影響之部分，民航局一定會納入資源評估考量，確保勞權與飛行安全並重。

民眾黨立委王安祥今日於立法院交通委員會質詢時提到，先前所公布的2025因違反勞動法令被裁罰金額前十名的雇主，前三名中竟然有兩家航空公司，分別為第二名長榮航空（2618）378萬元、第三名中華航空（2610）337.5萬元，而且裁罰的金額還蠻高的，這顯示問題已經存在一段時間，他認為，可以考慮透過公聽會或研商機制，邀集各方討論解方，畢竟航空從業人員過去也曾多次發動罷工，相關議題不應再拖延。

王安祥指出，目前勞基法規定工作4小時應有休息時間，工時不得過長，但航空業有其特殊性，例如長程航班在空中飛行時，難以完全依照一般規定執行。因此，他認為應該針對產業特性進行專案研商，而不是長期處於模糊地帶。並建議將勞動條件納入航權分配或航線規劃的參考依據，若某些航空公司長期違反勞動法規，是否應在制度上有所約束？核心仍在於確保從業人員有充分休息時間，這不僅關乎勞權，也直接影響飛航安全，就如同遊覽車駕駛的工時管制一樣，航空業更應嚴格把關。

何淑萍回應，因為勞基法裡面有一個工作4小時要休息半小時的規定，還有一個工作時數不得超過12小時。確實在工時與休息時間安排，仍有未完全符合之處，因此遭到裁罰。至於關於涉及勞權並可能影響飛安的部分，民航局一定會納入評估考量。

何淑萍強調，由於涉及航空運輸的特殊性，特別是長程航線與跨區域飛行，與一般產業不同，因此要完全比照勞基法規範，仍需審慎研究。另外，依勞基法第84條之1規定，勞資雙方可透過協議調整工時制度（俗稱責任制），各航空公司可依其經營條件與航線特性，與員工協商適用不同制度，若要全面與勞基法一致，仍需時間進一步研議與調整。

另外，王安祥也提到，對於機師的飛航規定目前規定為30天120小時，過去曾討論是否改為28天120小時，但目前似乎未再推進，這部分是否有進一步規劃？

何淑萍則說，該議題確實曾討論過，未來會再進一步評估28天與30天計算方式的差異與影響，會再研議一下換算方式。