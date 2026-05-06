彰化員林黃金帝國快拆完 公辦都更將啟動招商

彰化縣員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新拆除重建，歷經一年的拆除工程已近尾聲，即日起到5月29日辦理評選文件草案公開閱覽，預計下半年啟動招商，將重建住商合一大樓，將再成為員林新地標。

黃金帝國大樓在員林火車站前方中正路市中心精華區，曾是員林市指標性大樓，1991年落成啟用，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等，但921地震後成為危樓並荒廢，在彰化縣政府努力下，整合複雜的地主產權後，將與一旁公有地進行都市更新，也是彰化縣第一個公辦都市更新案。

由於黃金帝國大樓位於店面密集的市中心，拆除工程難度較高，縣府編列7千多萬元拆除費，歷經1年拆除已近尾聲。

彰化縣政府建設處長陳昌茂說，黃金帝國公辦都更案公開評選文件草案公開閱覽到5月29日，縣府也將相關資訊發函給全省開發商公會，讓有興趣開發的建商可清楚此案開發條件，也歡迎提供相關意見，待會整意見資料再送都更審議會，若審議通過，下半年即可進行公開評選實施者招商案。

黃金帝國公辦都更案包括私有土地約788坪、後方公有宿舍群土地742坪，預計可規劃地上22樓、地下4樓的住商大樓，並將規劃公益設施，由開發商規劃後再做最後定案。

草案文件也明定，開發後至少須配置2000坪商業空間，由縣府分回後再回租給實施者經營，未來可朝商場、品牌旅館、影城、展演或文創空間規畫。而公益設施也會納入社區長照、托嬰中心、派出所、勞工教學與調解空間、藝文展覽空間、縣府辦公空間等規劃，將再做細部討論後再定案。

員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新拆除重建，歷經一年的拆除工程已近尾聲。記者林宛諭／攝影