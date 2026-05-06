超過25年資歷！台灣虎航宣布邱彰信接任總經理 7日正式履新

台灣虎航（6757）6日召開董事會，正式宣布通過高層人事任命案，由在航空產業擁有超過25年資歷的專業經理人邱彰信接任總經理一職，並將於7日正式履新。

董事長黃世惠指出，面對全球航空業高度專業化與多變的競爭環境，台灣虎航對於專業經理人的人選始終秉持嚴謹的評選標準。

航空產業對領導者的要求跨越飛安、修護、財務、營運及勞資關係等多重面向，專業人才極其難求；為確保台灣虎航能由最契合企業文化且具備前瞻視野的領導者帶領，董事會不惜拉長尋才周期，務求找到最理想的掌舵者。

台灣虎航新任總經理邱彰信擁有澳洲昆士蘭大學(The University of Queensland)應用財金學碩士學位，曾先後在中華航空不同單位任職，包括公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理、聯合管制處處長，也外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理等要職。在華航總公司及分公司皆負責重要業務，具豐富的實戰經驗，於航空產業資歷完整。

黃世惠進一步表示，邱彰信不僅具備深厚的航空專業底蘊，其管理經驗與對市場的敏銳度，正是台灣虎航邁向下一個階段所需的關鍵即戰力。很高興能邀請邱彰信加入管理團隊，相信未來一定能帶領台灣虎航開創成長高峰且持續優化企業營運績效。