嘉義馬稠後「園中園」啟動招商 26筆土地前2年免租金

嘉義縣近年發展半導體產業，因應台積電進駐嘉義科學園區設廠，啟動馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區第2次土地招商，台糖公司釋出44.47公頃土地，以租代售，前2年免租金優惠，降低投資門檻，盼吸引關鍵設備、零組件及材料業者設廠，推動嘉義科學園區產業支援體系。

經發處表示，招商範圍共26筆土地，單筆面積約3365至8394坪，採縣府向台糖公司包租代管方式辦理，5月4日公告第2次出租資訊，5月5日至6月18日受理申租，平均租金每坪每月120元，符合條件者前2年免租金，相關資訊可至縣府官網查詢或洽經發處開發科。

縣府指出，馬稠後產業園區交通條件優越，其中配合嘉科半導體園中園面積約44公頃，距離嘉義科學園區及高鐵嘉義站約10分鐘車程，鄰近台82線祥和交流道，可快速串聯國道1號、國道3號及台61線，有助提升產業運輸效率與供應鏈整合能力，形成半小時支援圈。

縣府表示，園區公共設施即將完成，部分坵塊可供廠商立即建廠，協助企業加速投產進度，強化產業聚落效益，另為完善產業發展條件，同步推動縣治特區擴大市地重劃案，規畫約220公頃住宅用地，提供廠商員工居住需求，打造結合就業與生活機能的發展環境，