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華固首度插旗央北「華固譽誠」逆勢熱銷8成 台北、竹科客都來了

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
新聯陽實業機構副總邱俊陽。記者朱曼寧／攝影
新聯陽實業機構副總邱俊陽。記者朱曼寧／攝影

房市政策壓抑下，品牌建商反而逆勢創佳績。華固建設（2548）推出新店央北新案「華固譽誠」，總銷達120億元，據代銷指出，該案不到半年已售逾八成，顯見市場並非沒有買氣，只要品牌、地段佳，就可以穩定去化。

「華固譽誠」一向以選地精準、規劃嚴謹聞名，此次也是華固首度進軍新店央北，市場也多將其視為房市風向的重要指標。據實價登錄，「華固譽誠」已揭露戶數237戶，每坪成交價在90-102萬元。

華固建設總經理洪嘉昇表示，「華固譽誠」攜手譽誠興業合建整合1513坪、三面臨路的完整基地，對華固而言，該案不只是一次新案推出，更是一件傾注品牌規劃思維與產品堅持的誠意之作，因此從基地條件、建築設計到整體規劃，皆以北市豪宅高標準規格審視打造，也充分展現華固對新店區域未來發展潛力的高度看好。

新聯陽實業機構副總邱俊陽表示，目前市場回歸理性，像「華固譽誠」除了新店區域客，更不乏大安信義、中正等北市核心區買盤，甚至包括竹科工程師等高資產，當然也有首購、換屋、二代置產等，而在市場受到政策壓抑的狀況下，消費者對品牌認同度更謹慎看待，所以格局規劃、品牌到位、地段佳都是吸引買盤出手的原因。

談到目前房市狀況，邱俊陽表示，雙北買盤剛性需求仍然強烈，所以銷售上維持穩定，但中南部自去年央行實施第七波信用管制後，買氣就下滑七到八成。

值得一提的是，近期台股大漲下，高資產族群有逐漸轉入豪宅市場的趨勢。邱俊陽表示，現在股市可謂是全民運動，吸引不少小資族大力投入股市，但也發現到儘管近期一般建案比較少有「股轉房」現象，但高資產族群、資金部位大的，反而是在這一波台股行情佳時，有獲利了結，轉投入億元豪宅市場的狀況。

針對新店央北重劃區，591房屋交易網新聞公關主任畢務潔指出，央北土地開發率已達8成以上，整體供給結構也出現明顯轉變，目前央北線上待售案量雖約1,059戶，但多數為成屋案，預售新案供給相對稀少，具品牌指標性的預售案更屬少見。

「華固譽誠」3D模型。記者朱曼寧／攝影
「華固譽誠」3D模型。記者朱曼寧／攝影

華固 竹科 房市

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