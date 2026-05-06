優然食品推常溫沖泡即食植物蛋白料理 搶攻 ESG 飲食市場

在全球減碳與永續飲食趨勢持續升溫下，食品產業正迎來新一波結構轉變。優然食品宣布推出「沖泡即食植物蛋白料理」，從「冷凍鏈」轉向「常溫鏈」，以常溫保存、30秒沖泡即可食用為核心特色，結合蔬食減碳與ESG理念，打造兼具便利性、營養與環境友善的新世代食品解決方案。

傳統植物肉產品多仰賴冷凍儲存與冷鏈配送，不僅增加物流成本，也提高能源消耗。優然食品此次研發的沖泡式植物蛋白料理，透過乾燥技術將水分抽離並保留風味，使產品可在常溫下保存長達兩年，食用時僅需熱水沖泡30秒即可完成，大幅降低冷鏈需求與碳排放。

優然食品總經理徐智鴻表示，產品從冷凍鏈轉向常溫鏈，不僅具備運輸成本優勢，也回應企業在ESG(環境、社會、治理)指標上的實踐，包括節能減碳、提升食品取得便利性，以及強化社會應用價值。

此系列產品強調「隨時隨地都能吃」，無需廚房設備，適用於多元生活場景。無論是居家快速備餐、辦公室即食需求，或戶外露營、登山活動，皆能輕鬆食用；同時也具備高度機動性，適合作為防災備糧與急難救助物資，能在緊急狀況下快速提供蛋白質與基本營養補給。

徐智鴻指出，產品設計亦考量一般使用者在不同水溫環境下的使用需求，即使在缺乏高溫水條件下，也能於短時間內完成復水食用，真正落實「任何時間、任何地點都能補充營養」的設計初衷。

在產品推廣與應用層面，優然食品亦委託靜宜大學文化美食資源規劃與研究中心，共同開發13道植物蛋白料理應用食譜，落實「產地到餐桌」的產品開發可行性驗證。

透過學界專業導入，這些食譜不僅強調料理風味與實用性，也進一步驗證植物蛋白產品在餐飲應用上的可行性，協助業者拓展至餐廳、團膳與多元餐飲市場，推動綠色飲食實踐。

在既有技術基礎上，優然食品亦進一步延伸產品線，推出「植物蛋白粥」做為新一代即食代餐產品。該產品以沖泡即食為核心，搭配穀類與多元蔬菜乾設計，主打「一碗即可完成一餐」的營養補給概念。

活意行銷企管總經理高培偉經由長期市場觀察指出，隨著高齡化社會來臨，銀髮族對於「好吞嚥、好準備、營養均衡」的食品需求日益提升，植物蛋白粥因其溫和口感與便利性，已在銀髮照護與調養市場中獲得正面回饋。

徐智鴻表示，未來將持續以「便利蔬食」為核心，結合減碳議題與創新技術，拓展更多應用產品與通路合作，並透過消費者回饋持續優化產品設計。

在飲食選擇逐漸朝向健康、環保與效率並重的趨勢下，沖泡即食植物蛋白料理不僅提供一種新的飲食方式，也成為連結日常生活與永續價值的重要橋樑。