捷運三鶯線今年即將通車 這四站10年飆漲逾八成、這站竟翻倍跳

新北市捷運三鶯線主體工程自2016年7月開工，歷經十年將有望於2026年完工通車。永慶房產集團彙整2016年與2025年十年間捷運三鶯線各站點800公尺內住宅交易資料。數據顯示，媽祖田站、三峽站、國華站與鶯桃福德站周邊住宅房價在十年間漲幅逾8成，其中鶯桃福德站漲幅翻倍最為明顯。

鶯桃福德站2025年周邊房價平均每坪34.8萬元，較2016年上漲129.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運鶯桃福德站位於鶯歌區鶯桃路，鄰近鶯桃路商圈、龜山產業園區，隨著近年鳳鳴重劃區新屋供給增加，加上2024年台鐵增設鳳鳴站，帶動新北、桃園購屋客群關注鶯歌房市，也讓2025年鶯桃福德站周邊屋齡10年內的住宅交易占比相對高，屋齡較新的物件房價約4字頭，也帶動鶯桃福德站周邊平均房價大幅上揚。

捷運三鶯線的鶯歌車站、陶瓷老街站與國華站，路線經過鶯歌區舊市區，近十年房價漲幅也有5至8成的漲幅。陳金萍說明，鶯歌車站與鶯歌老街周邊生活機能成熟，商業、觀光機能發達，三鶯線通車後將與台鐵形成雙軌道優勢，進一步提升交通機能。

三鶯線鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站2025年房價平均3字頭，平均總價在1,200萬元內，對於新北市、桃園市的首購族群相當具有吸引力。

三鶯線房市交易較為熱絡的站點位於三峽區的龍埔站、三峽站、臺北大學站，2025年交易量全線前三。

陳金萍指出，龍埔站、三峽站、臺北大學站鄰近北大特區與臺北大學校區，其中北大特區街廓規劃整齊、綠覆率高，優質的環境吸引許多高資產與退休族群遷入，屋齡較新的社區房價已來到5至6字頭。其中三峽站是全線交易量最大的站點，2025年累計交易279戶，每坪成交均價44萬元，十年漲幅81.1%，也是三鶯線房價最高的站點。

陳金萍補充，龍埔站周邊住宅平均單價43.9萬元，十年漲幅68.9%，受樹林區學成路、學勤路一帶大坪數住宅交易帶動，平均總價達2,063萬元也是全線住宅總價最高的站點；臺北大學站則因站點較接近舊市區，平均房價35.6萬元相對親民。

捷運三鶯線在土城區設有頂埔站與媽祖田站，2025年房價每坪成交均價分別為42.5萬元與43.9萬元，平均購屋總價約在1,800萬元上下，十年房價漲幅為54.2%與84.7%。

陳金萍分析，頂埔站與媽祖田站鄰近頂埔科技園區與運校重劃區，房市具有產業與就業人口支撐，其中頂埔站是捷運三鶯線的起迄站，具有轉乘捷運板南線的機能，生活機能成熟，對於往返台北市的通勤族較為便捷，受惠於捷運板南線末端站帶動，屋齡較新的住宅房價約5字頭。

陳金萍指出，而頂埔科技園區周邊屋齡20年內住宅大樓多數較接近媽祖田站，在三鶯線通車後，有望進一步提升土城中央路四段周邊住宅社區聯外交通機能。