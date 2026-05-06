八貫營收／4月3.49億元、年增44.5％ 寫同期新高

社宅僧多粥少，新北市議員呂家愷指出，新北市針對育有未成年子女家庭給予社宅加分機制，但若要延長租期，卻限定子女需就讀社宅學區內公立學校，導致部分育有兩名以上子女的家庭，因孩子尚在幼兒園階段、未達國小就學

2026-05-06 10:10