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八貫營收／4月3.49億元、年增44.5％ 寫同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）4日公告2026年4月營收新台幣3.49億元，年增44.5％，寫歷史同期新高。前四月累計營收12.7億元，年增24.1％。八貫表示，今年以來除2月農曆新年假期工作天數減少，單月營收均維持在3億元以上高檔表現。

中東地緣衝突升溫，拉高歐美線客戶訂單需求、增加長單採購，出貨動能暢旺下，八貫預期第2季營收有望優於第1季。八貫董事會並通過現金增資案，以支持擴產、擴張營運規模。

雖4月工作天數逢連清明假期較3月減少，八貫4月營收月減5.8％，八貫指出，得益於戶外產品持續加大出貨，帶動4月戶外產品線業績較3月成長9％，年增達38.4％，加上醫療年增61.5％、航海航太年增12.4％與軍工產品較去年4月大幅成長182％，使公司4月營收持續站穩3億元。

八貫前四月累計營收12.7億元，年增24.1％。八貫表示，除戶外與醫療產品前4月已貢獻年成長逾三成的業績外，航海航太與軍工產品累計1-4月業績亦維持與去年同期相當，推升八貫前4月營收創下歷史同期新高。

八貫表示，隨著中東地緣政治局勢顯著升溫，相較今年初，八貫四大產品線歐美客戶為考量成本與風險控管，更積極對公司提高訂單需求，甚至增加長單的採購意願。

鑒於此，八貫董事會決議授權董事長在新台幣2億元額度內，預計發行普通股上限2,000千股現金增資案，藉由充實營運資金，進行擴產、提高備料與增加人力需求等營運規模擴張，看好第2季營收將超越第1季。

營收 中東

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