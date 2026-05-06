快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

信義房屋觀察 科技業帶動左營中高總價產品成交

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
高雄左營區受惠科技業進駐，居住剛需強。（圖:信義房屋提供）
高雄左營區受惠科技業進駐，居住剛需強。（圖:信義房屋提供）

房市景氣不佳，高雄左營為何能逆勢成長64%？信義房屋觀察到兩現象：限貸令將單身赴任的科技人推向租屋市場，左營、楠梓租金因此走高；舉家南遷的科技家庭則直接進場，鎖定總價2000萬以上大坪數物件，高總價反比低總價好賣。

信義房屋R15捷運店主任李思嫻指出，過去高雄以製造業、加工出口業為主，近年產業轉型，台積電等大廠及其上下游、協力廠商陸續進駐，清華大學、陽明交通大學等頂大學府也來此設立分校，直接帶旺北高雄房市；雖央行祭出限貸令，直接壓縮置產客群比例，但有工作需求者，仍存在購屋或租賃需求。

李思嫻觀察，礙於限貸令，隻身來高雄上任的科技業從業員工多傾向先租屋，一來還不確定是否長期在高雄發展，二來可能在外縣市還有房貸，租屋較不受政策影響，這使得鄰近廠區的左營與楠梓區租屋需求攀升，因當地較少套房產品，主流為2~3房物件，若屋齡20~30年中古屋，平均月租金約落在1.5萬至2萬元間，若屋齡在15年以內，平均月租金約需2.5萬元，較過去明顯提高。

但另一方面，李思嫻也觀察到另一部份科技業員工是全家「南漂」來高雄，這類型家庭就會傾向直接購屋，首選就是交通機能優越、有更多大型建設及百貨商圈機能的左營區，這類買方多直接鎖定3~4房帶平面車位物件，總價多在2000萬左右。值得一提的是，相較過去高雄都是以中低總價物件成交最快，現在小資買方受限貸令影響觀望心態濃、置產客縮手，而科技業又有全家居住剛需，反而使中高總價物件成交速度變快，1500萬以下物件停滯狀況較明顯。

高雄市地政局統計也顯示，今年第一季全高雄買賣移轉棟數較去年同期略縮5%，其中不少行政區移轉量也明顯減少，不過，左營區逆勢成長6成，今年第一季移轉棟數950棟，較去年同期578棟成長64%，成長幅度僅次於小港區。

高雄 租屋 信義房屋

延伸閱讀

南科產值飆升難掩生活機能落差 台南大善化區住宅市場拚升級

跟科技業搶人！營造及不動產業徵才積極度奪冠

六都房價分化加劇！看房客人都說「再想想」，台中成屋均價年跌8%

今年售屋獲利大縮水！台南人晚一年賣房「少賺逾百萬元」

相關新聞

捷運三鶯線今年即將通車 這四站10年飆漲逾八成、這站竟翻倍跳

新北市捷運三鶯線主體工程自2016年7月開工，歷經十年將有望於2026年完工通車。永慶房產集團彙整2016年與2025年十年間捷運三鶯線各站點800公尺內住宅交易資料。數據顯示，媽祖田站、三峽站、國華

嘉義馬稠後「園中園」啟動招商 26筆土地前2年免租金

嘉義縣近年發展半導體產業，因應台積電進駐嘉義科學園區設廠，啟動馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區第2次土地招商，台糖公司釋出44.47公頃土地，以租代售，前2年免租金優惠，降低投資門檻，盼吸引關鍵設備、零

房市震盪誰先倒? 四都公寓總價全下探

自中央銀行第七波信用管制措施以來，房市出現明顯波動，其中尤以成屋市場更為明顯。住商機構彙整實價登錄資料，第一季六都中高達四都的公寓物件呈現跌幅，顯見無電梯產品成這波打炒房的重災區；僅台北、高雄的各類產

三鶯線要通了！這站從一坪15萬變34萬元、狂漲130%

新北捷運三鶯線將於2026年完工通車，永慶房產集團彙整三鶯各站點800公尺內住宅交易資料。數據顯示，媽祖田站、三峽站、國華站與鶯桃福德站周邊住宅房價在十年間漲幅逾8成，其中鶯桃福德站上漲130%最為明

社宅延住須就讀學區公校 呂家愷：幼兒家庭不該被排除

社宅僧多粥少，新北市議員呂家愷指出，新北市針對育有未成年子女家庭給予社宅加分機制，但若要延長租期，卻限定子女需就讀社宅學區內公立學校，導致部分育有兩名以上子女的家庭，因孩子尚在幼兒園階段、未達國小就學

中菲行營收／航空貨運旺 4月28.4億元、年增12%

中菲行國際物流股份有限公司（5609）公布，2026年4月自結集團合併營業額為新台幣28.4億元，較去年同期成長12%。看好物流成本壓力升溫多元運輸與供應鏈重組需求持續急增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。