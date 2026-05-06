住飯店也能用比特幣！台中港酒店攜手 MaiCoin Pay 推限定優惠活動

看準數位支付與虛擬資產應用逐漸普及，台中港酒店攜手虛擬貨幣支付平台 MaiCoin Pay，於5月11日至5月22日推出「比特幣披薩日」期間限定活動，結合住宿與餐飲優惠，打造創新消費體驗。台中港酒店表示，此次合作亦為全台首家於旅宿場域導入虛擬貨幣支付的業者，期望透過跨界整合，吸引年輕族群與數位金融使用者關注，拓展新型態旅遊市場。

本次活動以5月22日「比特幣披薩日」為主軸，該節日源於2010年首次以比特幣購買披薩的歷史事件，已成為全球加密社群的重要象徵。台中港酒店透過結合國際話題與館內服務，推出多項限量優惠。住宿方面推出平日雙人新台幣2,522元專案，每日限量5間，須使用 MaiCoin Pay結帳；餐飲則推出比薩套餐522元，並於5月22日當日享買一送一優惠，營造節慶氛圍與消費話題。

除限定優惠外，活動期間凡使用 MaiCoin Pay 進行住宿或餐飲消費，即可獲贈比薩乙份，鼓勵消費者實際體驗虛擬貨幣支付流程。整體活動以「522」為核心設計，呼應比特幣披薩日，強化活動辨識度與記憶點。

台中港酒店總經理姜文偉表示，隨著消費模式持續轉變，未來將持續透過跨產業合作，結合科技應用與旅宿服務，打造更多元且具創新性的住宿體驗，讓旅客在享受旅程的同時，也能感受新興支付帶來的便利與趣味。

活動期間自5月11日至5月22日止，優惠數量有限，建議提前預訂與使用，更多活動詳情可至台中港酒店官方網站查詢。

台中港酒店攜手MaiCoin Pay，成為全台首家於旅宿場域導入虛擬貨幣支付的業者，活動期間住宿與餐飲皆可使用加密貨幣結帳，打造創新消費體驗。圖／MaiCoin集團提供

館內設置「比特幣披薩日」主題展示，重現10,000 BTC購買披薩的歷史場景，並由現場人員向旅客介紹活動由來與虛擬貨幣應用。圖／MaiCoin集團提供